تعليق الدراسة في جازان.. غدا الإثنين

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية غدا الإثنين واستمرارها عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة الحضورية:

وأضافت أنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين الموافق 05/ 09/ 1444هـ عبر منصة مدرستي في جميع مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة.

بيان تعليم جدة:

وكانت إدارة تعليم جدة، قد قررت أمس السبت، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس، ليوم الأحد الموافق 26 من مارس الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لتعليم جدة عبر تويتر أنه: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد4 /9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر ‎منصة_مدرستي ( بمدارس محافظة خليص ) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.