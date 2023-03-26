الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تعليق الدراسة في جازان.. غدا الإثنين
“الزكاة والضريبة” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
هدية خادم الحرمين لتفطير الصائمين في جيبوتي
الخطوط الجوية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المركبات تحت الماء.. الفيضانات تضرب النجف بالعراق (صور وفيديو)
الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر.. 3.2 ملايين وحدة إيجارية بالمملكة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تعليق الدراسة في جازان.. غدا الإثنين

تعليق الدراسة في جازان.. غدا الإثنين

تعليق الدراسة في جازان.. غدا الإثنين
١١:٢٦:١٦ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية غدا الإثنين واستمرارها عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة الحضورية:

وأضافت أنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، وبناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الاثنين الموافق 05/ 09/ 1444هـ عبر منصة مدرستي  في جميع مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة.

بيان تعليم جدة:

وكانت إدارة تعليم جدة، قد قررت أمس السبت، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس، ليوم الأحد الموافق 26 من مارس الجاري.
وذكر الحساب الرسمي لتعليم جدة عبر تويتر أنه: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد4 /9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر ‎منصة_مدرستي ( بمدارس محافظة خليص ) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.

الكلمات الدلالية:
الدراسة الحضورية تعليق الدراسة تعليم جازان منصة مدرستي

مواد ذات صلة

المزيد
تعديلات جديدة تخص إجازات الموظفين.. تعرّف عليها

تعديلات جديدة تخص إجازات الموظفين.. تعرّف عليها

٠٨:٥٢ م، الأربعاء، ٢٠ فبراير ٢٠١٩
لم أكن جادًا.. إيلون ماسك يتراجع عن شراء “مانشستر يونايتد”

لم أكن جادًا.. إيلون ماسك يتراجع عن شراء “مانشستر يونايتد”

١١:٠٣ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
«العمل»: لا صحة لإصدار نصف مليون تأشيرة لعمالة بنغالية

«العمل»: لا صحة لإصدار نصف مليون تأشيرة لعمالة بنغالية

١١:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠١٦
«الإسكان» توضح موقف الدعم الممنوح للمستفيدين حال زيادة دخولهم

«الإسكان» توضح موقف الدعم الممنوح للمستفيدين حال زيادة دخولهم

٠٣:٥٨ م، السبت، ٠٧ يوليو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *