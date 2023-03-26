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تعليم صبيا: استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الإثنين وتحويلها عن بعد
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تعليم صبيا: استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الإثنين وتحويلها عن بعد

تعليم صبيا: استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الإثنين وتحويلها عن بعد

تعليم صبيا: استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الإثنين وتحويلها عن بعد
١١:٣٠:٠١ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قررت إدارة تعليم صبيا، اليوم الأحد ، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدا الاثنين في جميع المدارس، واستمرارها عن بعد عبر منصة مدرستي.

سلامة الطلاب والمنسوبين

وقالت الإدارة، على تغريدة شاركها الحساب الرسمي على تويتر: “بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم .

وأضوحت أنه تقرر أن تستمر الدِّراسة ليوم غدٍ الاثنين الموافق ٥-٩-١٤٤٤هـ عبر ‎منصة مدرستي في جميع مدارس الإدارة ومكاتب التعليم”.

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تعليم جدة

وكانت إدارة تعليم جدة، قد قررت أمس السبت، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس، ليوم الأحد الموافق 26 من مارس الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لتعليم جدة عبر تويتر أنه: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد4 /9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر ‎منصة_مدرستي ( بمدارس محافظة خليص ) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.

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أخبار السعودية اليوم تعليق الدراسة تعليم صبيا توقعات الأرصاد

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