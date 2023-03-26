الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على بدر وينبع والرايس

تواصل – فريق التحرير:

نبَّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غد من ارتفاع الأمواج على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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أمطار متفرقة

وهطلت اليوم أمطارٌ متفرقةٌ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة؛ شملت مدينةَ الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

فيما نبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية هذه الايام، وانعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف بمدينة الباحة وعدد من المحافظات

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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