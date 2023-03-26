إدراك تعلن برنامج اللغة الإنجليزية التفاعلي مجانا عن بعد مع شهادة معتمدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة إدراك عن فتح التقديم في برنامج اللغة الإنجليزية التفاعلي (مجاناً عن بعد) وهو برنامج تدريبي متاح مع شهادة اجتياز معتمدة (بدون رسوم) على النحو التالي:

– برنامج اللغة الإنجليزية التفاعلي (120 ساعة عن بعد – مجاناً)

الفئات المستهدفة:

– كافة فئات المجتمع.

– لا يشترط مؤهل أو تخصص محدد.

سيتعلم المشارك في هذا البرامج:

– المفردات والمصطلحات الأساسية والعامة للمشاركة والتواصل الفعال باللغة الإنجليزية على المستوى الإجتماعي والعملي.

– تحديد وفهم المعنى العام للنصوص البسيطة والمعقدة والتي تدور حول موضوعات تواكب احتياجات القرن الواحد والعشرون.

– تحليل و كتابة نصوص بسيطة وعميقة حول مواضيع مألوفة

– المشاركة والتحدث عن موضوعات تواكب احتياجات واهتمامات المتعلم للقرن الواحد والعشرين.

– إنشاء نص واضح ومفصل ومنظم حول موضوعات محددة مألوفة وغير مألوفة.

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نبذة عن البرنامج:

برنامج اللغة الإنجليزية التفاعلي هو برنامج مجاني عن بعد بشهادات إجتياز، يبدأ باختبار تحديد المستوى ووضع المشارك في المستوى المناسب له لإكمال باقي المستويات.

تم تطويره خصيصاً لتلبية احتياجات واهتمامات الطلاب والباحثين عن عمل والمهنيين الناطقين باللغة العربية.

سيساعدك هذا البرنامج في تعلم اللغة الإنجليزية وبناء وتطوير مجمل مهاراتك فيها، بما في ذلك القراءة والكتابة والاستماع والكلام، بالإضافة إلى مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.

نبذة عن إدراك:

إدراك هي منصة إلكترونية عربية للمساقات الجماعية مفتوحة المصادر (MOOCs). تم تأسيسها بمبادرة تحرص على بذل كافة الجهود والمساعي للمساهمة في وضع العالم العربي في المقدمة في مجال التربية والتعليم كونهما حجر الأساس لتطور وازدهار الشعوب.

تعمل إدراك بالشراكة مع edX وهي إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية الأولى على مستوى العالم والتابعة لجامعة هارفرد الأميركية و معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط: ( هنا ).