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3 نصائح لحماية الجهاز الهضمي في رمضان
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3 نصائح لحماية الجهاز الهضمي في رمضان

3 نصائح لحماية الجهاز الهضمي في رمضان

3 نصائح لحماية الجهاز الهضمي في رمضان
١١:٢٧:٤٦ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد تجمع الرياض الصحي الثاني عوامل وأسباب مشكلات الجهاز الهضمي خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك.

وأوضح تجمع الرياض الثاني، عبر حساهب الرسمي في “تويتر”، أسباب مشاكل الجهاز الهضمي كما يلي:

– قلة كمية السوائل مع زيادة الحركة

– زيادة كمية الأكل خاصة الدهون

نصائح مهمة للوقاية

1- عدم التعرض لأشعة الشمس والحرارة الشديدة

2- تجنب تناول العلاجات التي تسبب التهابات معوية

3- ضرورة زيادة كمية السوائل ومستوى الكربوهيدرات والبروتينات والدهون

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استشاري: 4 أنواع من الأطعمة تضبط حركة الجهاز الهضمي

أطعمة لصحة الجهاز الهضمي

وفي وقت سابق، أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، أنواع الأطعمة المفيدة للجهاز الهضمي.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الأطعمة عالية الألياف تساهم في التخلص من الإمساك، ويُفضل التقليل منها في حال الإصابة بالإسهال، منها:

– الخبز والصامولي والتوست من القمح الكامل

– الأرز الأسمر، الذرة، الشوفان، الشعير

– الفول، العدس، الفاصوليا، البازلاء

– الخضار والفواكة الطازجة

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الكلمات الدلالية:
الجهاز الهضمي الصيام رمضان صحة مشاكل الجهاز الهضمي

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