مفرقعات تفسد صلاة التراويح بعاصمة عربية

تواصل- فريق التحرير:

تسبب عدد من الصبيان في إفساد صلاة التراويح وخروج المصلين عن الخشوع والطمأنينة في العاصمة الأردنية عمّان.

مفرقعات في صلاة التراويح:

وكان صبية قد قاموا بإطلاق المفرقعات “الفتيش” والأسهم النارية في محيط مسجد أبو بكر الصديق في منطقة أبو علندا شرقي العاصمة عمان ما تسبب في إيقاف صلاة التراويح.

وأعرب المصلون عن انزعاجهم من الأطفال الذين قاموا بإطلاق المفرقعات في محيط المسجد وداخله أثناء تأديتهم صلاتي العشاء والتراويح.

ولم يتمكن المصلون من الاستماع للدرس الديني التوعوي المصاحب لصلاة التراويح بسبب التشويش الحاصل نتيجة “المفرقعات” والتي تباع أمام عدد من المساجد بدون رقابة.

صلاة التراويح بمساجد الأردن:

وكانت صلاة التراويح قد انطلقت في مختلف مساجد الأردن يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن الدروس الدينية بعد صلاتي الفجر والعصر ملزمة من الأئمة في المساجد خلال شهر رمضان.

وفيما يتعلق بالدروس أثناء فترة صلاة التراويح قال الناطق باسم الوزارة علي الدقامسة، إن تقديمها من عدمه تعود لإمام المسجد.

وأوضح الدقامسة، أن أئمة المساجد ملزمون بأداء 20 ركعة تراويح في المساجد، إلا لمن لا يستطيع، تصبح 8 ركعات.

وأشار إلى عدم وجود مدة زمنية محددة لأداء صلاة التراويح، لافتا النظر إلى أن قيام الليل خلال الأيام الأولى من رمضان يعود إلى الإمام.

اقرأ أيضا

شاهد: آلاف المسلمين يؤدون صلاة التراويح في أكبر ميادين نيويورك بأمريكا