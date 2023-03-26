هدية خادم الحرمين لتفطير الصائمين في جيبوتي

تواصل – فريق التحرير:

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في العاصمة الجيبوتية جيبوتي، هدية خادم الحرمين الشريفين لبرنامج تفطير الصائمين لعام 1444هـ.

حضور المسؤولين

حضر التدشين، القائم بالأعمال في سفارة المملكة، عبدالعزيز الحربي، وعدد من الشخصيات الإسلامية وسفراء بعض الدول الصديقة.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاحد، صورا، لتدشين هدية خادم الحرمين الشريفين، في دولة جيبوتي.

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برنامج تفطير الصائمين

ويوم الجمعة الماضي، دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامجَ هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور.

وأوضحت أن الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك دشنت برنامج تفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وأضافت أن ذلك تم بمقر مركز الملك فهد الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بسراييفو، بحضور:

1 – الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين عامر العنزي.

2 – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة أسامة بن داخل الأحمدي.

3 – رئيس المشيخة الإسلامية رئيس العلماء المفتي العام لدولة البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش.