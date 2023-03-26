الخطوط الجوية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط الجوية (Saudia)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير المشتريات:
المعايير والشروط:
- الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الإدارة العامة / الإدارة الصناعية / التسويق / الإحصاء / إدارة العقود / المشتريات / الاقتصاد / المحاسبة / الهندسة الصناعية / المالية.
- خبرة لا تقل عن “9” سنوات.
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مركز التحكم بالصيانة:
المؤهلات والخبرة المطلوبة:
- مطلوب هيكل الطائرة أو محطة توليد الكهرباء أو دبلوم / شهادة إلكترونيات الطيران.
- مطلوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة ذات صلة.
- يفضل خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الطيران الفني.
طاهٍ على متن الطائرة:
المعايير والشروط:
- خبرة لا تقل عن سنتين كشيف كومى 3.
- يفضل الحصول على درجة تعليمية في فن الطهي.
- يفضل خبرة في المطبخ المتوسطي والعربي.
- مستوى 5/4 نجوم مرغوب فيه.
عن الشركة:
- الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.
طريقة التقديم:
أوضحت الخطوط السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من 26 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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