الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الخطوط الجوية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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الخطوط الجوية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الخطوط الجوية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الخطوط الجوية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
١١:١١:١٦ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية (Saudia)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير المشتريات:

المعايير والشروط:

  • الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الإدارة العامة / الإدارة الصناعية / التسويق / الإحصاء / إدارة العقود / المشتريات / الاقتصاد / المحاسبة / الهندسة الصناعية / المالية.
  • خبرة لا تقل عن “9” سنوات.

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مركز التحكم بالصيانة:

المؤهلات والخبرة المطلوبة:

  • مطلوب هيكل الطائرة أو محطة توليد الكهرباء أو دبلوم / شهادة إلكترونيات الطيران.
  • مطلوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة ذات صلة.
  • يفضل خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال الطيران الفني.

طاهٍ على متن الطائرة:

المعايير والشروط:

  • خبرة لا تقل عن سنتين كشيف كومى 3.
  • يفضل الحصول على درجة تعليمية في فن الطهي.
  • يفضل خبرة في المطبخ المتوسطي والعربي.
  • مستوى 5/4 نجوم مرغوب فيه.

عن الشركة:

  •  الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.

طريقة التقديم:

أوضحت الخطوط السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من 26 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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