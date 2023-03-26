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الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر.. 3.2 ملايين وحدة إيجارية بالمملكة
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الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر.. 3.2 ملايين وحدة إيجارية بالمملكة

الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر.. 3.2 ملايين وحدة إيجارية بالمملكة

الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر.. 3.2 ملايين وحدة إيجارية بالمملكة
١١:٠٤:٥٢ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات حديثة أن نسبة المواطنين من المستأجرين بمختلف المناطق بالمملكة تمثل 70% في حين أن 30% من المستأجرين من جنسيات مختلفة من المقيمين.

مكة والمدينة وجدة:

كشف تقرير الوطنية للإسكان استحواذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية، التي بلغت 470.232 وحدة سكنية.

بينما حلت جدة ثانيا بـ357.524 وحدة سكنية، والدمام ثالثا بـ113.366 وحدة سكنية.

بينما جاءت مكة المكرمة رابعا بـ93.896 وحدة سكنية، والمدينة المنورة خامسا بـ78.299 وحدة سكنية.

أما أقل المناطق بالوحدات السكنية فكانت الباحة التي بلغ عدد الوحدات السكنية فيها في 4076 وحدة سكنية.

فيما تلتها جازان 7237 وحدة سكنية، وعرعر 8604 وحدات سكنية، ثم سكاكا 9907 وحدات سكنية، وأبها 17.516 وحدة سكنية.

الرياض تتصدر الاستحواذ:

وقد تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة كأكثر الوحدات التجارية بـ181.186 وحدة تجارية، وجدة ثانيا بـ106.835 وحدة تجارية، والمدينة المنورة ثالثا بـ32.189 وحدة تجارية.

فيما جاءت الدمام رابعا بـ31.279 وحدة تجارية، ومكة المكرمة خامسا بـ31.034 وحدة تجارية، وحلت منطقة الباحة في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق بالوحدات التجارية بعدد 2045 وحدة تجارية.

بينما تلتها عرعر 2756 وحدة تجارية، وجازان 3165 وحدة تجارية، وسكاكا 3364 وحدة تجارية، ونجران 5554 وحدة سكنية.

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