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المركبات تحت الماء.. الفيضانات تضرب النجف بالعراق (صور وفيديو)
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المركبات تحت الماء.. الفيضانات تضرب النجف بالعراق (صور وفيديو)

المركبات تحت الماء.. الفيضانات تضرب النجف بالعراق (صور وفيديو)

المركبات تحت الماء.. الفيضانات تضرب النجف بالعراق (صور وفيديو)
١١:١٠:٣٤ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة النجف العراقية، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة أدت الى غرق أغلب الشوارع والطرق، فضلا عن انقطاع الكهرباء، في العديد من المناطق.

انسداد فتحات الصرف

وذكر المكتب الإعلامي لدائرة مجاري النجف، في بيان له، أن “سبب غرق شوارع وأحياء المحافظة يعود إلى انسداد فتحات الصرف الصحي بسبب رمي المخلفات والأنقاض قربها أو داخلها أو عدم وضعها في أماكنها المحددة وبالتالي انجرافها مع مياه الأمطار”، حسب “السومرية”.

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مطار النجف

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، غرق العديد من الشوارع، وامتلاءها بالمياه، مما أدى إلى شلل تام في الحركة المرورية، فيما حدث تسرب المياه من سقوف صالات الانتظار المنشأ حديثًا في مطار النجف الأشرف الدولي.

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قطع الكهرباء

وفي وقت سابق، أدت الأمطار الهاطلة بشدة على محافظة النجف بالعراق، إلى قطع الكهرباء بشكل كلي عن المحافظة، فيما عملت الجهات المختصة على إصلاح الأعطال وعودة التيار الكهربائي.

 

الكلمات الدلالية:
العراق غرق شوارع النجف محافظة النجف مطار النجف الدولي هطول الأمطار

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