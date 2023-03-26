ضبط مواطنين في حائل بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل، بحوزتهما (33.7) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(5) أسلحة نارية وسلاح أبيض وطلقات حية.

وقد وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما 106.320 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جدة.

وأوضحت المديرية أنه تم إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على 4 مواطنين بالرياض

في وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة الرياض بحوزتهم (189.903) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما ضبط بحوزة المتهمين 141 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر و3 أسلحة نارية وطلقات حية.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

نظام مكافحة المخدرات

في وقت سابق، نشرت جريدة “أم القرى”، الأحكام العامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة بمحضر الاجتماع العاشر للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتضمنت الأحكام ما يلي:

المواد المخدرة، وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:

1. فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

2. فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

3. فئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

4. فئة (د) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

5. فئة (هـ) تضم المواد المخدرة المراقبة محلياً بالمملكة.

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