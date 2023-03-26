سيارة طارت في الهواء.. خروج مفاجئ لإطار مركبة يتسبب بحـادث مروّع في أمريكا (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، وقوع حادث مروع على الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر المقطع، خروج مفاجئ لإطار مركبة على أحد الطرق السريعة، وأثناء قدوم سيارة صغيرة اصطدمت بالإطارت مما تسبب في طيرانها في الهواء في مشهد غير متوقع.

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حادث غير متوقع

ومن حسن حظ قائدة المركبة أنها نجت من الحادث وتعرضت لإصابات طفيفة ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكما ظهر في المقطع، تسبب الحادث في تضرر المركبة الصغيرة وتحكمها بالكامل جراء طيرانها في الهواء وارتطامها بالأرض.

ويؤكد خبراء قيادة المركبات، على أهمية الالتزام بعمل الصيانات اللازمة للمركبات قبل الانطلاق على الطرق لتفادي وقوع الحوادث.

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