خسائر فادحة.. 12 مليار ريال تكلفة الحوادث المرورية داخل وخارج مدن المملكة

تواصل – فريق التحرير:

زادت الحوادث المرورية الجسيمة داخل المدن مقارنة بالحوادث خارجها في العام الماضي، فيما سجلت تكلفة هذه الحوادث قرابة 12 مليار ريال.

وبلغ إجمالى الحوادث داخل المدن 9.420 حادثا، مقابل 7542 حادثا خارجها، في وقت بلغ إجمالي التكلفة الاقتصادية التقديرية للحوادث المرورية 11.774 مليار ريال.

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إجمالي الرخص للذكور

وبلغ إجمالي الرخص للذكور 1.695 مليون رخصة، ورخص الإناث 328.454 رخصة، بينما فاقت حوادث الذكور حوادث الإناث، إذ بلغت حوادث الذكور 1.656 مليون حادث، مقابل 186 ألف حادث للإناث.

حوادث التلفيات بالمدن

وكشف تقرير سلامتك للعام الماضي، ارتفاع حوادث التلفيات داخل المدينة 0.33% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت حوادث التلفيات داخل المدينة 1.693.528 حادثا، مقابل 1.349.289 في عام 2021.

وارتفعت حوادث التلفيات خارج المدينة إلى 66.357 حادثا، مقابل 55.362 حادثا خارج المدينة بنسبة 11%، وفقا لـ”الوطن”.

بينما بلغ إجمالي الوفيات داخل المدينة 1633 وفاة، و2922 وفاة خارج المدينة العام الماضي، و12.091 إصابة داخل المدينة مقابل 12.355 إصابة خارج المدينة.

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