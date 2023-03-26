5 مناطق بالمملكة تتأخر 3 دقائق عن الأذان.. تعرف على السبب؟

تواصل- فريق التحرير:

لأجل التيقن من غروب الشمس، وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة تعميما لإدارات المساجد في الباحة وبلجرشي والمندق والقرى وبني حسن.

تأخير الأذان:

ويوجه التعميم مؤذني المواقع المرتفعة “السراة” للتأخر في أذان المغرب قرابة ثلاث دقائق، حتى يتم التيقن من غروب الشمس.

ويأتي توجيه فرع الوزارة بعد أن لوحظ تأخر غروب الشمس في الأماكن المرتفعة عن وقت الأذان المحدد في التقويم.

كما تم ثبوت ذلك بعد شخوص عدة لجان من الموثوق بهم لتحري الدقة وتوثيق ما يتعلق بذلك.

وكانت مفوضية الإفتاء بفرع البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، أوصت العام الماضي بتأخير وقت أذان المغرب في الباحة بإضافة 3 دقائق على الموعد المحدد بعد رصد رفع الأذان قبل غروب قرص الشمس.

وقد جاءت التوصية بعد ما رصد من تزامن في الأذان بين مناطق السهل والمناطق الجبلية، حيث إن قرى السهل يرفع فيها الأذان مبكرًا بفعل غروب الشمس.

بينما القرى التي في أعالي الجبال يتأخر عنها الغروب بحكم ارتفاعها عن السهل، ومع ذلك تتزامن في وقت الأذان، مع قرى السهل.

اقرأ أيضا

أذان المغرب من فوق نهر التايمز في لندن برمضان