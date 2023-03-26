فرقة وخلاف.. الفجوة تتسع في حكومة نتنياهو بإقالة وزير الدفاع بدولة الاحتلال

تواصل – فريق التحرير:

قرر رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إقالة وزير الدفاع يوأف غالانت، كما نقلت وسائل إعلام في خبر عاجل.

احتجاجات على الحكومة

وبالأمس قال غالانت: “نحن بحاجة إلى وقف المظاهرات والاحتجاجات – والتواصل من أجل الحوار. أي مظهر من مظاهر الرفض ينال من قوة الجيش الإسرائيلي ويضر بالنظام الأمني يجب أن يتوقف على الفور”.

في إشارة إلى رفض بعض جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي التدريب احتجاجًا على خطط الحكومة.

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تعديلات على القوانين القضائية

وقبل 24 ساعة كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتعليق خططه إصدار تعديلات على القوانين القضائية، فيما يسميه نتنياهو “إصلاحات قضائية”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه إسرائيليون يعارضون التعديلات بتنظيم مسيرات حاشدة للاحتجاج، في مختلف أنحاء البلاد، للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وقال غالانت، إنه يحذر من أن تتسبب هذه الأزمة في انقسام مجتمعي في إسرائيل، يؤثر على أمنها.