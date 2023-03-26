عمران خان يطرح خطة إنقاذ اقتصادية لباكستان

تواصل- وكالات:

طرح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأحد، خطة إنقاذ اقتصادية لبلاده أمام الآلاف من أنصاره، متهما الحكومة بعدم وجود خطة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه خان أمام تجمع جماهيري حاشد في مدينة لاهور الشرقية اليوم الأحد، متحدثا من داخل صندوق مضاد للرصاص.

مهاجمة الحكومة

وهاجم “حان” الحكومة الحالية وانتقدها لعدم تقديمها خطة إنقاذ لإخراج البلاد من صعوباتها الاقتصادية العديدة، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

صندوق النقد الدولي

وأرجأ صندوق النقد الدولي خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان بسبب فشل إسلام آباد في الوفاء بشروط اتفاق تم التوصل إليه عام 2019.

وتلقي الحكومة باللائمة في هذا الفشل على خان، زعيم المعارضة في الوقت الراهن.

عملية جراحية لإنقاذ الاقتصاد

وقال عمران خان “نحن بحاجة إلى عملية جراحية لتصحيح نظام الحكم في هذا البلد”.

وأضاف “بهدف تقليل عجز الحساب الجاري، علينا تشجيع الباكستانيين في الخارج على الاستثمار في البلاد.”

زيادة الإيرادات

وتركز خطة خان على زيادة الإيرادات من خلال العملات الأجنبية والاستثمار، وتوسيع شبكة الضرائب، ومبادرات مكافحة غسيل الأموال.

كما حدد خطوات لتعزيز الزراعة والسياحة ومشروع تمويل الإسكان وبرنامج البطاقة الصحية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال خان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الباكستانيين في الخارج ستساعد البلاد على تجنب الذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة.

واختتم خان حديثه قائلاً إن “المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد الباكستاني هي الديون الخارجية وعجز الحساب الجاري وانخفاض الصادرات والضغط على الروبية والتهرب الضريبي”.

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