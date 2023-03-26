500 موظف لتفويج وتنظيم مسار ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

تواصل- فريق التحرير:

لأجل تنظيم دخول وخروج وتنقّل المعتمرين والزائرين داخل المسجد الحرام، خصصت وكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 500 موظف ميداني مؤهل ومدرب.

ممرات ومسارات للخدمة:

ويأتي هذا عبر ممرات ومسارات وأبواب خُصصت لخدمتهم ووفق معايير ونسب تراعي الخطط التشغيلية وأوقات توافد قاصدي المسجد الحرام.

كما يتم تفويج المصلين إلى المصليات المخصصة عبر كوادر بشرية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع كثافة الحشود وتوجيه المصلين حسب الأماكن الأقل كثافة لتجنب حدوث ازدحام.

خدمة 24 ساعة:

من جهته قال مدير عام الإدارة العامة للتفويج المهندس ريان بن عبد الكريم سقطي، إن إدارة الحشود بالمسجد الحرام تعمل على مدار 24 ساعة على تنظيم حركة المصلين والمعتمرين وفق الخطط الميدانية للتفويج.

وأضاف أنها تقوم إعداد التقارير والرفع بالملاحظات والإيجابيات والمحاضر اللازمة للأعمال الميدانية بشكل دوري لضمان سلاسة حركة الحشود لا سيما خلال موسم شهر رمضان الذي يشهد توافداً كبيراً من قاصدي المسجد الحرام.

تنظيم التفويج:

كما يحرص منسوبي الإدارة على عدم وجود تكدس وتجمع في جميع المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات وفق خطط ميدانية تضمن التنظيم الأمثل لحركة الحشود.

فيما يواصل منسوبي التفويج بالمسجد الحرام تفعيل مختلف الدراسات والمقترحات التطويرية والبرامج والمبادرات النوعية وتسخيرها في وضع أفضل الحلول للتفويج، بما يتناسب مع خطة وكالة التفويج وإدارة الحشود لتفويج الحجاج والمعتمرين وآليات تحديد المسارات والمصليات حسب الخطط التشغيلية ومحاكاتها ميدانياً على مختلف المواقع.

بينما تتوزع الكفاءات البشرية في عامة المسجد الحرام بما يخدم خطط التفويج ويتماشى مع منهجية التطوير الإداري والإتساع الوظيفي للوكالة وإداراتها.

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