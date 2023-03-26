زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليابان

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليابان اليوم قرابة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو.

على عمق 10 كيلو

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 38.25 درجة شمالاً وخط طول 142.13 درجة شرقاً، ولم ترد على الفور أنباءً عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وكان زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب في وقت سابق منطقة تاراباكا في تشيلي.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 155 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأضاف أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أضرار كبيرة أو الإعلان عن ضحايا.

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زلزال كهرمان مرعش

تعرضت ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا لزلزال بقوة 4.5 درجات، صباح أمس السبت.

ووقع الزلزال الساعة 7.39 بالتوقيت المحلي بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وذكرت “آفاد” أن الزلزال مركزه قضاء “أكين أوزو”، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

كما وقع زلزال ثان في قهرمان مرعش صباح السبت مركزه قضاء “غوكصون”، وبلغت قوته 4.2 درجات.

وحدث الزلزال الساعة 09.33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كليومترات، بحسب “آفاد”.

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هزة أرضية بتونس

وسجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أمس السبت 25 مارس عند الساعة 1:14 فجرا، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وحدد المعهد مركز الهزة الأرضية، جنوب غربي منطقة سيدي الهاني من ولاية سوسة جنوب العاصمة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

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كما ضرب زلزال الجمعة الماضية شمال غرب إيران. وبلغت قوة الزلزال 5.4 ريختر بحسب وكالة رويترز للأنباء. ولم ترد أنباء عن إصابات أو خسائر.

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