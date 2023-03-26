“الغذاء والدواء” تحذر من تناول أكثر من 5 جرام من الملح يوميًا وتكشف البدائل

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الملح يحتوي على عنصر الصوديوم الذي يؤدي دورًا مهمًا في العمليات الحيوية في الجسم ووظائف الخلايا، إلا أن ارتفاع استهلاكه يرتبط بمخاطر صحية، لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز 5 غرامات من الملح يوميًا للبالغين بما يعادل ملعقة طعام صغيرة.

مسميات الملح

وأفادت أن هناك إضافات كثيرة للمنتجات الغذائية تحتوي على الملح لها مسميات مختلفة من المهم التعرّف عليها لتسهيل معرفة محتوى المنتج من الملح، مثل: (صوديوم، فوسفات صوديوم، ملح بحري، نترات صوديوم، باكنج باودر، بنزوات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم، غلوتامات أحادية الصوديوم).

نصائح الهيئة

ولخفض استهلاك الملح تنصح “الهيئة” بقراءة البطاقة التغذوية واختيار المنتجات الغذائية قليلة الصوديوم أو التي تكون بدون ملح مضاف، واستخدام بدائل أكثر صحة عن الملح لتعزيز النكهة مثل: الليمون والخل والأعشاب والتوابل أثناء الطبخ وتناول الوجبات.

ومن المخاطر الصحية التي قد يتسبب بها ارتفاع استهلاك الصوديوم، أمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، لذا فإن إجراء بعض التغيرات اليومية لها تأثير كبير على الصحة، ومن أهم تلك الممارسات الموصى بها إعداد بعض الأطعمة في المنزل، وتجنب شراء الأطعمة سريعة التحضير عالية المحتوى بالملح مثل: الشوربات سريعة التحضير، المعكرونة سريعة التحضير، اللحوم المصنعة، البيتزا، الأطعمة المعلبة، الشطائر، إضافةً إلى الأجبان بأنواعها، ومكعبات مرق الدجاج، ورقائق البطاطس، والمايونيز.

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