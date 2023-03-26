أمين عام مجلس التعاون يدين ويستنكر حرق المصحف بالعاصمة الدنماركية

تواصل – واس:

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وقال إن هذه الحادثة الشنيعة هي عمل تحريضي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

موقف مجلس التعاون

وأكّد موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، واحترام الرموز والمقدسات، ونبذ الكراهية والتطرف.

ودعا المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية، إلى تحمُّل مسؤوليات التدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكررة والمرفوضة لرموز الإسلام والمسلمين.

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