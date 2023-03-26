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في خطوات.. أسهل طريقة لإعداد “السوبيا” داخل المنزل
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في خطوات.. أسهل طريقة لإعداد “السوبيا” داخل المنزل

في خطوات.. أسهل طريقة لإعداد “السوبيا” داخل المنزل

في خطوات.. أسهل طريقة لإعداد “السوبيا” داخل المنزل
٠٩:٠٧:٣٦ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد “السوبيا” من أفضل المشروبات الرمضانية التي تتواجد دائما على مأدبة الإفطار، وتعد مميزة جدا إذا تم تحضيرها بطريقة مناسبة.

والسوبيا من المشروبات التي يتم تحضيرها بعدة طرق ويدخل في صنعها العديد من المكونات.

المقادير: (تختلف حسب الكمية المطلوبة)

2 ملاعق كبيرة أرز جاف غير مطبوخ.

1 كوب ماء.

1/4 كوب سكر – أكثر أو أقل حسب رغبتك.

1/4 كوب حليب بودرة.

2 كوب حليب جوز الهند.

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق فانيليا.

طريقة عمل السوبيا بالأرز

1- يتم تحضير المشروب بنقع مسحوق الأرز طوال الليل.

2- يمزج المشروب مع حليب جوز الهند والسكر وجميع المكونات الأخرى.

3- يصفى جيدًا باستخدام قطعة قماش أو مرشح قهوة.

4- يُبرّد ويُقدّم بارداً كوب مغطاة بمنشفة بيضاء.

كما يمكن تحضير الصوبيا بجوز الهند كالتالي:

مقادير السوبيا بجوز الهند 

نصف كوب أرز خام قصير الحبة

2 كوب ماء

3 أكواب حليب بارد كامل الدسم

نصف كوب سكر ناعم

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

2 كوب حليب جوز الهند

ثلج مجروش

طريقة عمل السوبيا بجوز الهند 

1- يغسل الأرز بالماء البارد ثم انقعيه في الماء البارد لمدة ساعتين.

2- أضف كوبين (500 مل) من الماء في قدر واغلي الأرز المصفى على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة مع التحريك من حين لآخر حتى يتم امتصاص الماء تمامًا.

3- نترك الأرز يبرد تماما ثم نضيف الحليب البارد.

4- أضف حليب جوز الهند والفانيليا والسكر.

5- يُسكب المزيج في الخلاط ويخلط حتى تحصل على تناسق ناعم تمامًا.

6- صفي المزيج من خلال القماش القطني وقدميه طازجًا مع الثلج المسحوق.

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