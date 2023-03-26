الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أكلة اليوم.. أسهل وأسرع طريقة لإعداد “المطبق السعودي”
تحذير عاجل.. بدء رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آليا
عملية نادرة لإنقاذ مسنة بالقصيم من ورم خطير في القلب
رابع أيام شهر رمضان.. أكثر من 2.8 مليون تصريح للعمرة
ثمانينية تدخل موسوعة “جينيس” عن طريق التبرع بالدم
توضيح هام من مدينة الملك سعود الطبية لمرضى السكر أثناء الصيام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أكلة اليوم.. أسهل وأسرع طريقة لإعداد “المطبق السعودي”

أكلة اليوم.. أسهل وأسرع طريقة لإعداد “المطبق السعودي”

أكلة اليوم.. أسهل وأسرع طريقة لإعداد “المطبق السعودي”
٠٦:٢٢:٢٩ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تعد أكلة المطبق واحدة من الأكلات القديمة جداً، تعود أصولها إلى اليمن، ويتكوّن المطبق من العجينة والحشوة ويشبه إلى حدٍ ما اللحم بعجين السوري.

وفي رمضان، يفضل الكثير من الأشخاص تناول هذه الوجبة في الإفطار، ولذا تقدم صحيفة “تواصل” أفضل وأسهل طريقة لتحضير “المطبق السعودي”.

المقادير

3 كوب دقيق

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

1/2 ملعقة صغيره ملح

1 كوب ماء، دافئ

للحشوة:

2 كوب لحم مفروم، معصّج

2 كوب كرّات، مقطع الى قطع صغيره

5 بيض

لتعصيج اللحم:

2 كوب لحم مفروم

1 بصل حجم صغير، مفرومة

2 ملعقة صغيره سمن

1 ملعقة صغيره كمون ناعم

1 ملعقة صغيره فلفل أسود

2 ملعقة صغيره ملح

طريقة التحضير

1- في وعاء، تخلط جميع مكونات العجينة جيدًا لتمتزج وتصبح عجينة متماسكة ولينة، ثم تقسم الى ستة اقسام وتوضع في صينية مدهونة بالزيت، وتترك لمدة تصف ساعة لكي ترتاح.

2- لتحضير اللحم المعصج، يوضع ملعقتية صغيرتين من السمن في اناء على النار، ثم يضاف بصلة صغيره مفرومة وتقلب ال ان يصفر لونها، ثم يضاف اللحم المفروم وتقلب جيدًا.

3- يتبل اللحم المعصج بملعقة-صغيرة لكل من الفلفل الأسود والكمون وملعقتين صغيرتين من الملح ويترك اللحم على النار الى ان ينضج مع التقليب من حين الى آخر.

4- يرفع اللحم المعصج عن النار، ثم يضاف اليه البيض والكرات وتقلبوا جيدًا لتمتزج المكونات.

5- لتحضير المطبق، تفرد كل كرة كن مرات العجين على مسطح مدهون بالزيت، توضع الحشوة في وسط العجينة وتفرد قليلًا ثم تطبق أطراف العجينة على شكل ظرف .

6- توضع حبات المطبق في صينية على النار حتى تحمر من الاسفل وثم تقلب لتحمر من الوجهين، وتقدم مع شرائح الليمون.

اقرأ أيضا:

بخطوات بسيطة وسهلة.. طريقة تحضير “الكبسة” في أول أيام رمضان

الكلمات الدلالية:
أكل سعودي أكلة المطبق أكلة اليوم أكلة سعودية المطبق

مواد ذات صلة

المزيد
الحكومة الأوكرانية تقيل خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدين لوزراء

الحكومة الأوكرانية تقيل خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدين لوزراء

٠٣:١٦ م، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
مقاطعة أمريكية ترفض استقبال اللاجئين السوريين بحجة «التصدي للغزو»

مقاطعة أمريكية ترفض استقبال اللاجئين السوريين بحجة «التصدي للغزو»

٠٧:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥
سيول منقولة بجازان.. والدفاع المدني يحذّر

سيول منقولة بجازان.. والدفاع المدني يحذّر

٠٦:٠٤ م، الأحد، ١٧ أغسطس ٢٠١٤
مباحثات لنقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل

مباحثات لنقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل

٠٤:٥٦ م، الثلاثاء، ٣٠ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *