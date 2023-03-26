أكلة اليوم.. أسهل وأسرع طريقة لإعداد “المطبق السعودي”

تواصل – فريق التحرير:

تعد أكلة المطبق واحدة من الأكلات القديمة جداً، تعود أصولها إلى اليمن، ويتكوّن المطبق من العجينة والحشوة ويشبه إلى حدٍ ما اللحم بعجين السوري.

وفي رمضان، يفضل الكثير من الأشخاص تناول هذه الوجبة في الإفطار، ولذا تقدم صحيفة “تواصل” أفضل وأسهل طريقة لتحضير “المطبق السعودي”.

المقادير

3 كوب دقيق

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

1/2 ملعقة صغيره ملح

1 كوب ماء، دافئ

للحشوة:

2 كوب لحم مفروم، معصّج

2 كوب كرّات، مقطع الى قطع صغيره

5 بيض

لتعصيج اللحم:

2 كوب لحم مفروم

1 بصل حجم صغير، مفرومة

2 ملعقة صغيره سمن

1 ملعقة صغيره كمون ناعم

1 ملعقة صغيره فلفل أسود

2 ملعقة صغيره ملح

طريقة التحضير

1- في وعاء، تخلط جميع مكونات العجينة جيدًا لتمتزج وتصبح عجينة متماسكة ولينة، ثم تقسم الى ستة اقسام وتوضع في صينية مدهونة بالزيت، وتترك لمدة تصف ساعة لكي ترتاح.

2- لتحضير اللحم المعصج، يوضع ملعقتية صغيرتين من السمن في اناء على النار، ثم يضاف بصلة صغيره مفرومة وتقلب ال ان يصفر لونها، ثم يضاف اللحم المفروم وتقلب جيدًا.

3- يتبل اللحم المعصج بملعقة-صغيرة لكل من الفلفل الأسود والكمون وملعقتين صغيرتين من الملح ويترك اللحم على النار الى ان ينضج مع التقليب من حين الى آخر.

4- يرفع اللحم المعصج عن النار، ثم يضاف اليه البيض والكرات وتقلبوا جيدًا لتمتزج المكونات.

5- لتحضير المطبق، تفرد كل كرة كن مرات العجين على مسطح مدهون بالزيت، توضع الحشوة في وسط العجينة وتفرد قليلًا ثم تطبق أطراف العجينة على شكل ظرف .

6- توضع حبات المطبق في صينية على النار حتى تحمر من الاسفل وثم تقلب لتحمر من الوجهين، وتقدم مع شرائح الليمون.

اقرأ أيضا:

بخطوات بسيطة وسهلة.. طريقة تحضير “الكبسة” في أول أيام رمضان