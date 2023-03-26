رابع أيام شهر رمضان.. أكثر من 2.8 مليون تصريح للعمرة

تواصل – فريق التحرير:

في رابع أيام شهر رمضان، بلغ عدد التصاريح الصادرة عن طريق تطبيقي “نسك” و”توكلنا” أكثر من مليونين و800 ألف تصريح.

يأتي هذا فيما يستمر توافد المعتمرين والزوار على مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وعملت إدارة المطار على تحويل المزيد من رحلات شركات الطيران الأجنبية المنتظمة ذات الحمولة الكبيرة من الصالة الشمالية إلى مجمع صالات الحج والعمرة، وذلك فق الطاقة الاستيعابية.

كما يستمر المعتمرون في التوافد عبر الرحلات الدولية والداخلية إلى المطار.

اقرأ أيضًا:

“المرور” يعلن جاهزيته لموسم العمرة 1444هـ

خطوات إصدار تصريح العمرة

وتتيح وزارة الحج والعمرة، تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق ” نُسُك”( NUSUK)، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم:

الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق “نُسُك”( NUSUK)

تحميل التطبيق من خلال متجر Apple Store أو Google Play

– اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح

-وجود تأشيرة فعالة وقت الحجز.

#نشرة_الرابعة | نحو 3 ملايين تصريح للعمرة في رمضان حتى الآن عبر تطبيقي توكلنا ونسك pic.twitter.com/XYPWEn7zjJ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 26, 2023

اقرأ أيضًا:

مدير الأمن العام يكشف عن طريقة الحجز لأداء العمرة والأبواب المخصصة للمعتمرين (فيديو)