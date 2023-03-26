عملية نادرة لإنقاذ مسنة بالقصيم من ورم خطير في القلب

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تمكن فريق جراحي اختصاصي في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم من إنقاذ حياة مريضة في بداية العقد السابع من عمرها.

وأجرى الفريق جراحة نوعية مزدوجة وعالية الخطورة أسهمت في إنقاذ المريضة.

وقال تجمع القصيم الصحي، إن المريضة كانت مصابة بالتهاب فطري من النوع النادر في شغاف القلب، مع ارتجاع شديد في الصمامين الأورطي والميترالي.

وأضاف: كما كانت تعاني من وجود كتلة التهابية متحركة وملتصقة بالصمام الميترالي وذات خطورة عالية لإحداث جلطة دماغية.

خطة علاجية دقيقة

وكشفت الفحوصات عن وجود ورم في القولون الأيسر، مما دفع المركز إلى عقد اجتماع طارئ بين أطباء استشاريين من عدة تخصّصات لوضع خطة علاجيّة دقيقة وواضحة بهدف الوصول إلى أفضل النتائج الطبية الممكنة.

وأفاد أن المريضة خضعت للعملية الجراحية الأولى التي تم فيها استئصال الورم من القولون.

وعقب ذلك قام الفريق الطبي بإجراء جراحة قلب عالية الخطورة أُزيلت فيها الكتلة الالتهابية مع تبديل الصمامين الميترالي والأورطي، وقد تكلل العمل الجراحي الذي استغرق 6 ساعات بالنجاح.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن التدخل الجراحي مكّن المريضة من العودة لممارسة حياتها الطبيعيّة بعد خروجها من المركز.

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