الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أمين عام مجلس التعاون يدين ويستنكر حرق المصحف بالعاصمة الدنماركية
أكلة اليوم.. أسهل وأسرع طريقة لإعداد “المطبق السعودي”
تحذير عاجل.. بدء رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آليا
عملية نادرة لإنقاذ مسنة بالقصيم من ورم خطير في القلب
رابع أيام شهر رمضان.. أكثر من 2.8 مليون تصريح للعمرة
ثمانينية تدخل موسوعة “جينيس” عن طريق التبرع بالدم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عملية نادرة لإنقاذ مسنة بالقصيم من ورم خطير في القلب

عملية نادرة لإنقاذ مسنة بالقصيم من ورم خطير في القلب

عملية نادرة لإنقاذ مسنة بالقصيم من ورم خطير في القلب
٠٥:٥٥:٥٩ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق جراحي اختصاصي في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم من إنقاذ حياة مريضة في بداية العقد السابع من عمرها.

وأجرى الفريق جراحة نوعية مزدوجة وعالية الخطورة أسهمت في إنقاذ المريضة.

وقال تجمع القصيم الصحي، إن المريضة كانت مصابة بالتهاب فطري من النوع النادر في شغاف القلب، مع ارتجاع شديد في الصمامين الأورطي والميترالي.

وأضاف: كما كانت تعاني من وجود كتلة التهابية متحركة وملتصقة بالصمام الميترالي وذات خطورة عالية لإحداث جلطة دماغية.

خطة علاجية دقيقة

وكشفت الفحوصات عن وجود ورم في القولون الأيسر، مما دفع المركز إلى عقد اجتماع طارئ بين أطباء استشاريين من عدة تخصّصات لوضع خطة علاجيّة دقيقة وواضحة بهدف الوصول إلى أفضل النتائج الطبية الممكنة.

وأفاد أن المريضة خضعت للعملية الجراحية الأولى التي تم فيها استئصال الورم من القولون.

وعقب ذلك قام الفريق الطبي بإجراء جراحة قلب عالية الخطورة أُزيلت فيها الكتلة الالتهابية مع تبديل الصمامين الميترالي والأورطي، وقد تكلل العمل الجراحي الذي استغرق 6 ساعات بالنجاح.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن التدخل الجراحي مكّن المريضة من العودة لممارسة حياتها الطبيعيّة بعد خروجها من المركز.

اقرأ أيضا:

مستشفى الملك فهد بجدة ينجح في إنقاذ مريضة من الشلل

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة جراحة فريق فريق جراحي فريق جراحي اختصاصي

مواد ذات صلة

المزيد
السفارة بعمان: خادم الحرمين من تكفل بدفع دية مواطن مسجون في الأردن

السفارة بعمان: خادم الحرمين من تكفل بدفع دية مواطن مسجون في الأردن

٠٩:٤٧ م، الجمعة، ٠٤ مارس ٢٠١٦
معلومة جديدة.. خبير طقس يكشف سر عدم الغرق عند السباحة في الماء المالح

معلومة جديدة.. خبير طقس يكشف سر عدم الغرق عند السباحة في الماء المالح

٠٧:٠٩ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
القبض على السائق.. وفاة طفل نُسي وحيداً في حافلة نقل مدرسي بجدة

القبض على السائق.. وفاة طفل نُسي وحيداً في حافلة نقل مدرسي بجدة

٠٨:١١ ص، الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠١٥
خبير دولي: ثقل المملكة الاقتصادي يعزّز مواقفها الدولية

خبير دولي: ثقل المملكة الاقتصادي يعزّز مواقفها الدولية

٠٣:٣٩ م، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *