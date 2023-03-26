ثمانينية تدخل موسوعة “جينيس” عن طريق التبرع بالدم

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نجحت الأمريكية جوزفين ميشالوك (80 عامًا) في دخول موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية لتبرعها بالدم بانتظام على مدار ستة عقود

وأصبحت ميشالوك وهي من ألبرتا صاحبة الرقم القياسي في أكثر عدد مرات التبرع بالدم (للإناث).

59 عامًا من التبرع

وقالت موسوعة “جينيس”، إن المرأة بدأت في التبرع بالدم في سن 22 عامًا 1965، وفي السنوات التي تلت تبرعها بما مجموعه 203 وحدات من الدم (وحدة الدم تعادل تقريبًا نصف لتر).

وأضافت ميشالوك لقناة (GWR)، إن أختها تحدثت معها بخصوص أول تبرع لها بالدم، قررت أن أنضم إليها وكانت تلك البداية”.

وأشارت إلى أن فصيلة دمها هي (O +)، وهي فصيلة مطلوبة، وأشارت إلى أنها تحب معرفة أن تبرعاتها تساعد الآخرين.

تابعت: “أشعر وكأنني أملك ما بداخلي لأقدمه. يمكنني مشاركته مع الأشخاص الذين يحتاجون إليه”.

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