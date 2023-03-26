الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أمين عام مجلس التعاون يدين ويستنكر حرق المصحف بالعاصمة الدنماركية
أكلة اليوم.. أسهل وأسرع طريقة لإعداد “المطبق السعودي”
تحذير عاجل.. بدء رصد مخالفات عدم إفساح الطريق لسيارات الإسعاف آليا
عملية نادرة لإنقاذ مسنة بالقصيم من ورم خطير في القلب
رابع أيام شهر رمضان.. أكثر من 2.8 مليون تصريح للعمرة
ثمانينية تدخل موسوعة “جينيس” عن طريق التبرع بالدم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ثمانينية تدخل موسوعة “جينيس” عن طريق التبرع بالدم

ثمانينية تدخل موسوعة “جينيس” عن طريق التبرع بالدم

ثمانينية تدخل موسوعة “جينيس” عن طريق التبرع بالدم
٠٥:٣٣:٣٤ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نجحت الأمريكية جوزفين ميشالوك (80 عامًا) في دخول موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية لتبرعها بالدم بانتظام على مدار ستة عقود

وأصبحت ميشالوك وهي من ألبرتا صاحبة الرقم القياسي في أكثر عدد مرات التبرع بالدم (للإناث).

59 عامًا من التبرع

وقالت موسوعة “جينيس”، إن المرأة بدأت في التبرع بالدم في سن 22 عامًا 1965، وفي السنوات التي تلت تبرعها بما مجموعه 203 وحدات من الدم (وحدة الدم تعادل تقريبًا نصف لتر).

وأضافت ميشالوك لقناة (GWR)، إن أختها تحدثت معها بخصوص أول تبرع لها بالدم، قررت أن أنضم إليها وكانت تلك البداية”.

وأشارت إلى أن فصيلة دمها هي (O +)، وهي فصيلة مطلوبة، وأشارت إلى أنها تحب معرفة أن تبرعاتها تساعد الآخرين.

تابعت: “أشعر وكأنني أملك ما بداخلي لأقدمه. يمكنني مشاركته مع الأشخاص الذين يحتاجون إليه”.

اقرأ أيضًا:

فيديو لايصدق.. توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة “جينيس”

أغرب 8 أرقام قياسية في موسوعة جينيس لهذا العام

الكلمات الدلالية:
التبرع بالدم جحت الأمريكية جوزفين ميشالوك موسوعة جينيس للأرقام القياسية

مواد ذات صلة

المزيد
النقل: مخالفة أكثر من 340 سائقًا للأجرة لعدم التزامهم بالزي المخصص

النقل: مخالفة أكثر من 340 سائقًا للأجرة لعدم التزامهم بالزي المخصص

٠٩:٥٠ م، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
«السحب» تَغُمُّ رؤية هلال ذي الحجة

«السحب» تَغُمُّ رؤية هلال ذي الحجة

٠٦:٣٩ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠١٦
على خلاف التوقعات.. إيلون ماسك يستعيد لقب “أغنى رجل في العالم”

على خلاف التوقعات.. إيلون ماسك يستعيد لقب “أغنى رجل في العالم”

٠٦:٢٤ ص، الثلاثاء، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
شرطة مكة: مواطن يقتل طفليه قبل أن ينهي حياته بسلاح ناري

شرطة مكة: مواطن يقتل طفليه قبل أن ينهي حياته بسلاح ناري

١١:٥٠ ص، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *