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شاهد.. روعة شلالات المفيجر بمحافظة الحريق جنوب الرياض

شاهد.. روعة شلالات المفيجر بمحافظة الحريق جنوب الرياض

شاهد.. روعة شلالات المفيجر بمحافظة الحريق جنوب الرياض
٠٥:٣١:٥٩ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت اليوم الأحد كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية في محافظات مختلفة من الرياض.

أمطار غزيرة على شمال الدوادمي

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، روعة شلالات المفيجر بمحافظة الحريق جنوب الرياض نتيجة جريان السيول والأودية.

كما هطلت اليوم أمطارغزيرة حيث تدفقت السيول شمال وغرب الدوادمي، مع جريان سيول الخبي في محافظة الدلم.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول و تساقط البرد

وكشف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة على الرياض تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

وطالب الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الدفاع المدني الرياض السيول حالة الطقس شلالات المفيجر

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