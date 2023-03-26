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تحذير مهم من “الدفاع المدني” بخصوص هذه الأجھزة الكھربائیة
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تحذير مهم من “الدفاع المدني” بخصوص هذه الأجھزة الكھربائیة

تحذير مهم من “الدفاع المدني” بخصوص هذه الأجھزة الكھربائیة

تحذير مهم من “الدفاع المدني” بخصوص هذه الأجھزة الكھربائیة
٠٥:١٢:٠٨ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا هامًا بشأن الصیانة الدوریة للأجھزة الكھربائیة في المنازل خاصة في أوقات الذروة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الصیانة الدوریة للأجھزة الكھربائیة تقي من الوقوع في خطر كارثي.

احذر من ترك هذا الشيء بالمطبخ دون متابعة

كما حذرت المديرية، ربات البيوت من ترك مقلاة الزيت على مواقد الطهي دون متابعة، مؤكدة أن ذلك يسبب الحرائق.

كما وجه الدفاع المدني تنبيهًا هامًا بشأن أهم طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء خاصة الموجود في المنزل.

طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء

وأشار إلى أن طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء في المنزل من خلال إتباع هذه الخطوات:

1 – عدم شحن الهواتف النقالة أثناء فترة النوم.

2 – تجنب شراء واستخدم المقابس رديئة الصنع.

3 – عدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها المخصصة.

4 – عدم تمديد أسلاك الكهرباء بالقرب من المفروشات والسجاد والستائر.

تحذير هام  بشأن أسلاك الكهرباء بهذه الأماكن

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية تحذيرًا من تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد.

وأكدت أن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد هو سبب رئيسي لمخاطر الصعق والتماس الكهربائي.

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الكلمات الدلالية:
الأجھزة الكھربائیة الحرائق الدفاع المدني الصیانة الدوریة رمضان مقلاة الزيت

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