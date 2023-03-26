دراسة: الإفراط في المضادات الحيوية يزيد من خطر الوفاة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة جديدة إلى أن المضادات الحيوية قد لا تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة للمرضى، الذين يدخلون المستشفيات جراء الإصابة بعدوى فيروسية حادة كإجراء وقائي ضد العدوى البكتيرية المشتركة.

وحقق الباحثون في تأثير استخدام المضادات الحيوية على البقاء على قيد الحياة على أكثر من 2100 مريض في مستشفى في النرويج بين عامي 2017 و2021.

واكتشفوا أن إعطاء المضادات الحيوية للأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي الشائعة لن يقلل على الأرجح من خطر الوفاة في غضون 30 يومًا.

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وصف المضادات الحيوية لمرضى كورونا

وفي ذروة الجائحة، تم وصف المضادات الحيوية لنحو 70 في المائة من مرضى “كوفيد – 19” في بعض البلدان، الأمر الذي قد يسهم في حدوث العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، المعروفة باسم الجراثيم المقاومة.

وقالت رئيسة فريق الباحثين الدكتورة مارجريت جارلسداتر هوفيند من مستشفى جامعة أكرشوس وجامعة أوسلو بالنرويج، إن هذه البيانات الجديدة، التي لم تنشر في مجلة طبية، تشير إلى وجود “إفراط كبير في استخدام المضادات الحيوية”.

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مقاومة العلاجات

وساعد الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام السيئ لها، الميكروبات على مقاومة الكثير من العلاجات، وهو أمر يعده العلماء أحد أكبر التهديدات للصحة العالمية، وففًا لوكالة “رويترز”.

وشمل البحث المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالجائحة عن طريق عمل مسحة للأنف أو الحلق للعدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا أو “كوفيد – 19”.

وتم استبعاد الذين يعانون من عدوى بكتيرية مؤكدة من الدراسة.

ومن المقرر تقديم البحث في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية الشهر المقبل في كوبنهاجن.

وفي المجمل، تلقى 63 في المائة من المرضى البالغ عددهم 2111 مريضًا مضادات حيوية لعدوى الجهاز التنفسي في أثناء إقامتهم في المستشفى.

وبوجه عام، توفي 168 مريضًا في غضون 30 يومًا، منهم 22 فقط لم يتم وصف المضادات الحيوية لهم.

وبعد احتساب العوامل؛ بما في ذلك الجنس، والعمر، وشدة المرض، والأمراض الكامنة بين المرضى، وجد الباحثون أن من وصفت لهم المضادات الحيوية في أثناء إقامتهم في المستشفى كانوا أكثر عرضة للوفاة في غضون 30 يومًا مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا المضادات الحيوية.

ولاحظ فريق البحث أن الأشخاص الذين اشتد عليهم المرض وأولئك الذين يعانون أصلاً من اعتلال في الصحة، هم الأكثر عرضة للحصول على المضادات الحيوية والموت. وقالوا إن عوامل أخرى مثل التدخين يمكن أن يكون لها دور أيضًا.