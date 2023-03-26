تحذير عاجل من منخفض حركي على معظم مناطق المملكة

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قال محلل الطقس في مركز الأرصاد بالباحة محمد الزهراني، إن الحالة الجوية التي تشهدها معظم المناطق، هي بسبب منخفض حركي.

منخفض حركي قادم من الشمال

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الحالة عبارة عن منخفض حركي قادم من الشمال، وأنه يتوقع أجواءً غائمة على الباحة مع فرصة هطول أمطار على جنوب المملكة.

وأضاف أن الحالة المتوقعة من الأمطار امتدت إلى المنطقة الشرقية “حفر الباطن” والرياض ومحافظاتها خاصة الدلم والخرج والداودمي والقويعية.

الحالة أثرت على مناطق جنوب المملكة

وأكد أن الحالة أثرت على مناطق جنوب المملكة في عسير ونجران والباحة، وأن هناك العديد من مدارس الباحة علقت الدراسة اليوم نظرًا لتقلب الأحوال الجوية.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول وتساقط البرد

وكشف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة على الرياض تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

وطالب الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود والشعاب.