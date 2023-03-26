موقع أمريكي: هذا ما عليك فعله مع أصدقائك المسلمين في رمضان

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قدم موقع “فوكس” الأمريكي، نصائح عند التعامل مع الأصدقاء المسلمين خلال شهر رمضان.

وقال كاتب التقرير، جينيفر ويليامز: “في بعض الدول الإسلامية، يعد تناول الطعام والشراب في الأماكن العامة أثناء نهار شهر رمضان جريمة، حتى لو لم تكن مسلمًا”.

وأضاف: بالطبع، ليس هذا هو الحال في الولايات المتحدة، حيث نتمتع بالحرية (والتحرر من) الدين. ولا يتوقع معظم المسلمين الأمريكيين، بمن فيهم أنا، من غير المسلمين من حولنا أن يغيروا سلوكهم جذريًا لاستيعاب صيامنا خلال شهر رمضان”.

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وتابع: “كان لدي أصدقاء وزملاء في العمل اختاروا الصيام معي تضامنيًا (أو لمجرد أنه يبدو “ممتعًا”)، وكان ذلك لطيفًا منهم”.

واستدرك: “لكن هذا ليس شيئًا أتوقع أن يفعله الناس أبدًا. (بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يستمرون حوالي ثلاثة أيام قبل أن يقرروا أن التضامن مُبالغ فيه، وأن الشعور بالعطش لمدة 15 ساعة ليس “ممتعًا”).

لكنه أوضح أن هناك أشياء يمكن القيام بها، وعدم القيام بها، لتسهيل الأمور قليلاً على الأصدقاء أو الزملاء الصائمين في رمضان.

وتشمل تلك النصائح الآتي:

-تناول الطعام بعيدًا

إذا كنت تشارك مكتبًا مع شخص صائم، فربما تأكل برجر الجبن اللذيذ والعصير في غرفة استراحة المكتب بدلاً من مكتبك، حيث سيضطر زملاؤك المسلمون إلى شمه وإفراز لعابهم (إذا كان لديهم ما يكفي من الرطوبة).

-لاتعزم بالطعام

حاول أن تتذكر ألا تقدم لهم قضمة أو رشفة مما تأكله، لأنه يصعب علينا أحيانًا أن نتذكر أننا صائمون ويسهل علينا قبول وتناول رقائق البطاطس التي تقدمها لنا.

وتابع: “ولكن إذا قمت بذلك، فلا بأس. لن نشعر بالجنون أو الإهانة (إلا إذا كنت تفعل ذلك عن قصد، في هذه الحالة، ما الخطأ فيك؟).

-حفلات العشاء

إذا كنت تقيم حفل عشاء وترغب في دعوة أصدقائك المسلمين، فحاول تحديد موعده بعد غروب الشمس حتى يتمكنوا من تناول الطعام.

المسلمون لا يشربون الكحول أو يأكلون لحم الخنزير، لكن أخبرنا إذا كان هناك كحول أو لحم خنزير في شيء ما حتى لا نتناوله عن طريق الخطأ.

-تهنئة المسلمين برمضان

إذا كنت ترغب في أن تتمنى لأصدقائك أو معارفك المسلمين رمضان سعيدًا، أو عيد فطر سعيدًا ، فنحن نرحب بك لتقول “رمضان سعيد!” أو “عيد سعيد”! هذا ليس مسيئًا أو أي شيء.

لكن إذا كنت تريد أن تبين لهم أنك بذلت جهدًا لمعرفة المزيد عن دينهم، فإن التهنئة النموذجية هي: “رمضان/ عيد كريم” أو “رمضان/ عيد مبارك”.

حتى الأشياء البسيطة مثل تعلم أحد هذه العبارات، وقولها بابتسامة لأصدقائك المسلمين، سيقطع شوطًا طويلاً نحو جعلهم يشعرون بالراحة والترحيب.

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