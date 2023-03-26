الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
50 نشاطًا دعويًا.. الدعوة والإرشاد تُطلق برامجها في الحرم المكي خلال رمضان
مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مروع في مصنع أمريكي للشوكولاتة
علماء يحددون “الوقت المثالي” للنوم.. تعرف عليه
طرفة رمضانية.. ماذا فعل الشرطي مع صائم كسر إشارة المرور؟
لاتتجاوز 60 ثانية.. “واتساب” يقدم ميزة جديدة لمستخدمي “آيفون”
احذري من إصابة طفلك بالسكري.. “بيكتريا” تشير إلى إمكانية التعرض للمرض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

50 نشاطًا دعويًا.. الدعوة والإرشاد تُطلق برامجها في الحرم المكي خلال رمضان

50 نشاطًا دعويًا.. الدعوة والإرشاد تُطلق برامجها في الحرم المكي خلال رمضان

50 نشاطًا دعويًا.. الدعوة والإرشاد تُطلق برامجها في الحرم المكي خلال رمضان
٠٤:٥١:٠٠ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة أكثر من 50 منشطاً دعوياً خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444هـ.

إقامة سلسلة كلمات وعظية رمضانية

وأوضحت أن النشاطات تتمثل في إقامة سلسلة كلمات وعظية رمضانية، في مساجد وجوامع منطقة الحرم المكي، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية.

إقامة مسابقة حفظ السنة النبوية

وأضافت أن البرنامج يشمل إقامة مسابقة حفظ السنة النبوية وإقامة مشروع حفاوة ضيف الرحمن وتوزيع الهدايا لهم احتفاء بقدومهم للأراضي المقدسة.

وأكدت أن هذه البرامج الدعوية تأتي بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك.

نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين

وبينت أن البرامج الدعوية، يشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

وأشارت إلى أن البرامج الدعوية يصاحبها إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية من مسابقات إلكترونية وإنتاج مقاطع مرئية، وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

اقرأ أيضًا:

120 مصلى بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام خلال شهر رمضان

الكلمات الدلالية:
أجياد الرحم المكي السنة النبوية القرآن الكريم برامج دعوية جمعية الدعوة والإرشاد رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
مغردون يوجهون انتقادات شديدة للكاتب «محمد آل الشيخ» ويتهمونه بالتضليل ويطالبون النيابة بالتحقيق معه

مغردون يوجهون انتقادات شديدة للكاتب «محمد آل الشيخ» ويتهمونه بالتضليل ويطالبون النيابة بالتحقيق معه

١٢:٤١ م، الأربعاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
الكاتب الاقتصادي شجاع البقمي لمحتكري الأراضي: Game Over

الكاتب الاقتصادي شجاع البقمي لمحتكري الأراضي: Game Over

٠٢:٤٧ م، الخميس، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤
«الهيئة» تضبط خياطاً يأخذ مقاسات النساء بنفسه داخل محل بصامطة

«الهيئة» تضبط خياطاً يأخذ مقاسات النساء بنفسه داخل محل بصامطة

٠٢:١٢ ص، الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥
تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد تجريبياً رمضان المقبل

تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد تجريبياً رمضان المقبل

٠٤:٥٢ ص، الخميس، ٠٢ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *