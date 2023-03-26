50 نشاطًا دعويًا.. الدعوة والإرشاد تُطلق برامجها في الحرم المكي خلال رمضان

تواصل – واس:

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة أكثر من 50 منشطاً دعوياً خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444هـ.

إقامة سلسلة كلمات وعظية رمضانية

وأوضحت أن النشاطات تتمثل في إقامة سلسلة كلمات وعظية رمضانية، في مساجد وجوامع منطقة الحرم المكي، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية.

إقامة مسابقة حفظ السنة النبوية

وأضافت أن البرنامج يشمل إقامة مسابقة حفظ السنة النبوية وإقامة مشروع حفاوة ضيف الرحمن وتوزيع الهدايا لهم احتفاء بقدومهم للأراضي المقدسة.

وأكدت أن هذه البرامج الدعوية تأتي بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك.

نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين

وبينت أن البرامج الدعوية، يشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

وأشارت إلى أن البرامج الدعوية يصاحبها إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية من مسابقات إلكترونية وإنتاج مقاطع مرئية، وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

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