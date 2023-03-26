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مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مروع في مصنع أمريكي للشوكولاتة
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مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مروع في مصنع أمريكي للشوكولاتة

مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مروع في مصنع أمريكي للشوكولاتة

مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مروع في مصنع أمريكي للشوكولاتة
٠٤:٤٥:٤٢ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

تعرض مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لانفجار مروع أسفر عن وفاة شخصين وفقدان 9 آخرين.

ونشرت وكالة “سبوتنيك”، مقطع فيديو يظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف والحطام من موقع الحادث.

عمليات الإنقاذ لا تزال جارية

وحسب السلطات المحلي، فلا تزال عمليات الإنقاذ جارية، حيث أوضح قائد شرطة المدينة أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.

تدمير مبنى رقم 2 بالمصنع بالكامل

كما تسبب الانفجار في تدمير مبنى رقم 2 بالمصنع بالكامل، بينما ألحق أضرارًا بالمبنى الأول.

يتبع المصنع لشركة “آر.إم بالمر” التي تعمل بصناعة الحلوى منذ عام 1948 حسب موقعها الإلكتروني، ويعمل لديها 850 شخصًا.

وأكدت شرطة ولاية بنسلفانيا، أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث الذي أدى إلى وقوع الانفجار المدمر.

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أمريكا الشرطة الأمريكية انفجار مروع بنسلفانيا مصنع شوكولاتة

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