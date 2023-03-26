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توضيح هام من مدينة الملك سعود الطبية لمرضى السكر أثناء الصيام

توضيح هام من مدينة الملك سعود الطبية لمرضى السكر أثناء الصيام

توضيح هام من مدينة الملك سعود الطبية لمرضى السكر أثناء الصيام
٠٥:٣٢:٠٩ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح باستخدام أدوية السكر في رمضان.

وقالت: “جرعة الإفطار تبقى كما هي ولأنها تسبب انخفاضا في السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف”.

وأضافت: وإذا استمر انخفاض سكر الدم فيفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب المختص.

5 أعراض

في سياق متصل، كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عن الحد المسموح به لتناول السكريات خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الحد المسموح للشخص البالغ في حدود 7 ملاعق صغيرة من السكر.

ويتوقع لمن يتجاوز الحد الموصى به طبياً أن يشعر بخمسة أعراض وهي كالتالي:

ـ الخمول بعد الأكل

ـ الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية

ـ الشعور بالعطش

ـ تراكم الدهون بالجسم

ـ ارتفاع نسبة السكر بالدم

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جدول يوضح طريقة تغيير جرعات أدوية السكري في رمضان

الكلمات الدلالية:
السكري الصيام الملك سعود المملكة مدينة الملك سعود الطبية

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