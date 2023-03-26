توضيح هام من مدينة الملك سعود الطبية لمرضى السكر أثناء الصيام
تواصل – فريق التحرير:
نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح باستخدام أدوية السكر في رمضان.
وقالت: “جرعة الإفطار تبقى كما هي ولأنها تسبب انخفاضا في السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف”.
وأضافت: وإذا استمر انخفاض سكر الدم فيفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب المختص.
5 أعراض
في سياق متصل، كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عن الحد المسموح به لتناول السكريات خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الحد المسموح للشخص البالغ في حدود 7 ملاعق صغيرة من السكر.
ويتوقع لمن يتجاوز الحد الموصى به طبياً أن يشعر بخمسة أعراض وهي كالتالي:
ـ الخمول بعد الأكل
ـ الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية
ـ الشعور بالعطش
ـ تراكم الدهون بالجسم
ـ ارتفاع نسبة السكر بالدم
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جدول يوضح طريقة تغيير جرعات أدوية السكري في رمضان
لمستخدمي أدوية السكري في #رمضان .#دواؤك_في_رمضان pic.twitter.com/4drVZPDzW3
— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) March 26, 2023