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طرفة رمضانية.. ماذا فعل الشرطي مع صائم كسر إشارة المرور؟

طرفة رمضانية.. ماذا فعل الشرطي مع صائم كسر إشارة المرور؟

طرفة رمضانية.. ماذا فعل الشرطي مع صائم كسر إشارة المرور؟
٠٤:١٤:٤٤ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كتب أحدهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقول:

كنت عائدًا بسيارتي إلى المنزل في أحد أيام شهر رمضان وكان ذلك قبل موعد أذان المغرب بدقائق قليلة، واضطررت للتوقف بالسيارة عند إشارة مرور حمراء.

ولأن الشوارع كانت خالية تقريبًا من الحركة المرورية، فإنني قررت أن أقطع الإشارة الحمراء كي لا أضطر إلى الانتظار لدقائق اضافية..

لكن بعد أن اخترقت الإشارة، رأيت في المرآة الخلفية سيارة شرطة تقترب مسرعة من خلفي وأشار لي الشرطي الذي كان يقودها بأن أتوقف، فتوقفت. في تلك اللحظة.

انطلق صوت الأذان ورحت أوبخ نفسي على هذه الورطة. واقترب الشرطي مني وأنا أفكر بيني وبين نفسي في عذر كي أنجو به من تلك المخالفة الجسيمة.

لكنه عندما وصل إلى نافذة سيارتي انحنى قليلاً، وقال لي: “كل عام وأنت بخير. من فضلك يا الطيّب، هل معك بعض التمر كي نفطر عليه؟”.

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الكلمات الدلالية:
إشارة المرور طرائف رمضانية مواقع التواصل الاجتماعي

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