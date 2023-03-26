لاتتجاوز 60 ثانية.. “واتساب” يقدم ميزة جديدة لمستخدمي “آيفون”

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قدّم “واتساب”، خدمة جديدة لمستخدمي تطبيق المراسلات المشفرة.

ويختبر تطبيق التراسل الفوري، ميزة جديدة ُتمكّن مستخدمي أجهزة “آيفون” من تبادل الرسائل المرئية القصيرة، والتي ستكون مشفرة من طرف إلى طرف لضمان الخصوصية، وفقاً لموقع “وابيتا إنفو”.

وتعمل الميزة الجديدة بنفس طريقة الرسائل الصوتية حيث سيتيح التحديث المنتظر للتطبيق رمز الكاميرا بجوار رمز الميكروفون لالتقاط رسالة مرئية.

مدة الرسائل 60 ثانية فقط

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ومن المتوقع أن تكون مدة الرسائل 60 ثانية فقط، بحسب موقع “العربية نت”.

ولن يتمكن المستخدمون من حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى محادثات أخرى.

وسيبقي التطبيق على خاصية أخذ لقطات شاشة، حيث جرى رصد خصائص الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي 73.0.6.23.

ويعد “واتساب” أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا وشعبية حول العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الأخضر بطرح الميزات الجديدة على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.