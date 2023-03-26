إعلان الطوارئ.. مشاهد مثيرة لحجم الدمار الذي تعرضت له ولاية ميسيسيبي

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية في ولاية ميسيسيبي أنها تواصل عمليات البحث والإنقاذ على إثر الإعصار القوي الذي شهدته الولاية.

مصرع 25 والكثير من العالقين تحت الأنقاض

وأوضحت أن ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم، بعدما ضرب الإعصار، وأن الكثيرين لا زالوا عالقين تحت حطام المنازل التي دمرها الإعصار.

وأكدت أن الإعصار دمر العديد من القرى، والمناطق الريفية، وتسبب في سقوط الأشجار وقطع خطوط الطاقة، مع تهدم عشرات البنايات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن الإعصارًا تسبب في أضرار على بعد 96 كيلومترا شمال شرق بلدة جاكسون في ولاية ميسيسيبي.

وأضافت أن فرق البحث والإنقاذ من الأجهزة المحلية وعلى مستوى الولايات بمساعدة الضحايا المتضررين من الإعصار.

وحسب “بي بي سي”، فقد اجتاح الإعصار الشمال الشرقي للبلاد بسرعة 70 ميلا دون أن يضعف متجها نحو ألاباما.

ولايات جنوبية تستعد للإعصار

فيما تستعد عدة ولايات جنوبية في الولايات المتحدة لاحتمال انتقال الإعصار إليها خلال الساعات المقبلة.

إعلان حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، الأحد، بعد عاصفة قوية اجتاحت الولاية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والقبلية والمحلية في المناطق المتضررة.