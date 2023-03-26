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علماء يحددون “الوقت المثالي” للنوم.. تعرف عليه

علماء يحددون “الوقت المثالي” للنوم.. تعرف عليه

علماء يحددون “الوقت المثالي” للنوم.. تعرف عليه
٠٤:١٧:٤٧ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف طبيب الأعصاب أندرو هوبرمان من جامعة ستانفورد عن أفضل الأوقات التي يمكن للشخص أن ينام فيها.

وأضاف في تغريدة: “هل تشعر بالنعاس والتعب في الساعة 14:3 – 15:00 ظهرا؟ إن الوقت المثالي للنوم هو على الأرجح ست إلى سبع ساعات بعد هذا التعب.

الشعور بالتعب

وأضافت: هذا يعني أنه إذا شعرت بالتعب أو النعاس حوالي الساعة 3:00 ظهرا، يجب أن تذهب للنوم من الساعة 9:00 إلى مساء 10:00، وهذا سيجعلك تشعر بالراحة والحيوية لليوم التالي في حوالي الساعة 5-6 صباحًا”.

يقول العلماء من المملكة المتحدة، الذين أجروا في 2013-2015 دراسة على مجموعة تضم أكثر من 100 ألف شخص إن الأكثر فائدة لجسمنا هو النوم من 22:00 إلى 23:00.

وأظهرت الدراسات البريطانية أن الأشخاص الذين ينامون في منتصف الليل أو بعد ذلك معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25% أكثر من أولئك الذين ينامون بين الساعة 10 و 11 مساءً.

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الكلمات الدلالية:
الأطباء النوم الوقت المثالي للنوم

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