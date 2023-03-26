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4 إرشادات مهمة لمحبي ممارسة الرياضة أثناء الصيام
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4 إرشادات مهمة لمحبي ممارسة الرياضة أثناء الصيام

4 إرشادات مهمة لمحبي ممارسة الرياضة أثناء الصيام

4 إرشادات مهمة لمحبي ممارسة الرياضة أثناء الصيام
٠٣:٤٥:١٦ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المجلس الصحي السعودي بعض الإرشادات لممارسة الرياضة أثناء الصيام، مشددا على أهمية الالتزام بها.

4 إرشادات

وكشف المجلس عن وجود 4 نصائح وهي كالتالي:

1- استشر طبيبك في حال وجود مشكلة طبية.

2- بين الإفطار والسحور أفضل وقت للرياضة.

3- لاترهق جسمك.

4- احرص على جو معتدل وتهوية جيدة.

في سياق متصل، كشف ‏‏‏الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، الأوقات التي يمكن خلالها ممارسة التمارين الرياضية، في شهر رمضان المبارك.

تجنب الرياضة في هذا الوقت

وقال النمر عبر “تويتر”: “لا ينصح بعمل الرياضة قبل الإفطار في رمضان وذلك لأن الجسم في أقصى حالات نقصان سوائله ومع المشي (الرياضة) يزداد هذا الفقد، مما يعرضه للإجهاد الحراري، خاصةً كبار السن، ومرضى القلب،ومن يتناولون مدرات للبول لأسباب مختلفة…الخ”.

وتابع: “وعلى الرغم أن هناك دراسات غربية تشير لفائدة الرياضة مع الصيام المتقطع IF ولكنها أجريت على صيام ٨ -١٠ ساعات وليس ١٤ الى ١٥ ساعة في جو جاف درجة حرارته فوق ٣٥ لذلك فهذا المفهوم قياس خاطيء فلا تقع فيه”.

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تحذير من الإفراط في تناول اللحوم

ولفت د.خالد النمر إلى أن  استهلاك المواطنين من اللحوم في المملكة، حسب منظمة الغذاء العالمية، حوالي 85 جرام للشخص الواحد يوميا.

واعتبر أن هذه النسبة عالية مقارنة ببقية الدول العربية، لكنها لا تقارن بنسبة الاستهلاك في الولايات المتحدة، أو استراليا مثلا.

ونصح استشاري وأستاذ أمراض القلب بالترشيد في تناول اللحوم الحمراء، منوها أن عدم الإفراط يقي من الأمراض مثل النقرس وزيادة نسبة الكوليسترول، والدهون الثلاثية، وكذلك تسبب السمنة.

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الكلمات الدلالية:
الرياضة السعودية الصيام المجلس الصحي المشي المملكة

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