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بيان مهم من سفارة المملكة في الكويت بخصوص هؤلاء المواطنين
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بيان مهم من سفارة المملكة في الكويت بخصوص هؤلاء المواطنين

بيان مهم من سفارة المملكة في الكويت بخصوص هؤلاء المواطنين

بيان مهم من سفارة المملكة في الكويت بخصوص هؤلاء المواطنين
٠٣:٢٣:٢١ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الكويت اليوم الأحد، بيانًا هامًا بشأن عدد من المواطنين الذين تعرضوا لحالة طبية حرجة.

نقل ٣ مواطنين تعرضوا لحالة طبية حرجة

وأوضحت في بيان على حسابها في “تويتر”، أنها قامت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع السعودية بنقل ٣مواطنين تعرضوا لحالة طبية حرجة.

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تحرك طائرة إخلاء طبي

وأكدت أن ذلك عبر طائرة إخلاء طبي التي نقلتهم إلى المملكة لاستكمال إجراءات العلاج، مع تمنيات السفارة لهم بالشفاء العاجل.

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة

وأشارت إلى أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المواطنين خارج المملكة.

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة بيانًا موجها للمواطنين الراغبين في السفر إليها، بعد اتخاذ الكويت إجراءات جديدة تخص جميع المسافرين إليها، وذلك بشأن إجراءات كورونا.

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الكويت بيان عاجل حالة طبية حرجة سفارة المملكة طائرة إخلاء طبي

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