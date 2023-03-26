بخلاف الحمل.. 7 أسباب لتأخر الدورة الشهرية

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تبدأ الدورة الشهرية لمعظم النساء في سن 12 عامًا تقريبًا، وتستمر عادةً حتى سن 51 عامًا، وهو متوسط عمر المرأة التي تصل إلى سن اليأس .

تقول راشيل بوتشر، رئيسة قسم التغذية في “ثيرد سبيس”، إن كل دورة تتكون من أربع مراحل.

المرحلة الأولى:

من اليوم الأول إلى الخامس، الدورة الشهرية، حيث تكون هرمونات الإستروجين والبروجسترون في أدنى مستوياتها.

المرحلة الثانية:

من الأيام من السادس إلى الرابع عشر ، تمتد من نهاية الدورة الشهرية إلى فترة التبويض، حيث ترتفع مستويات الإستروجين إلى ذروتها ولا تزال مستويات البروجسترون منخفضة.

المرحلة الثالثة:

الأيام من 15 إلى 23 ، تمتد من التبويض، حيث تنخفض مستويات هرمون الاستروجين في البداية، ثم يبدأ هرمون الاستروجين والبروجسترون في الارتفاع ويظلان مرتفعين.

المرحلة الرابعة:

من أيام 24 إلى 28 وتنخفض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون إلى أدنى نقطة.

يمكن أن تتراوح الدورة الشهرية العادية” من 21 إلى 40 يومًا، لذلك من المهم التعرف على معرفة ما هو طبيعي.

الحمل هو السبب الأول الواضح وراء تأخر الدورة الشهرية.

تقول جودي رفرف، أخصائية التغذية في متلازمة تكيس المبايض: “إذا تأخرت الدورة الشهرية لأكثر من سبعة أيام وكنت قد مارست الجنس دون وقاية، فإن الأمر يستحق استبعاد ذلك”.

ولكن هناك أيضًا عددًا من الأسباب المحتملة الأخرى وراء تأخر الدورة، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”:

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1. الإفراط في التمارين

ينصح كريستوفر باركر، أخصائي التغذية، النساء بتجنب التدريب بدون طعام أو اتباع نظام غذائي يستبعد الكربوهيدرات.

أضاف: “كما أن البروجسترون هو تقويضي بطبيعته – فهو يكسر العضلات – لذلك إذا كنت تمارسين الرياضة بشكل مفرط وتقللين من طاقتك أثناء التدريب، فمن المحتمل أنك قد تفقدين كتلة العضلات على المدى الطويل، مما يؤدي أيضًا إلى فقدان العظام”.

2. نقص الوزن

يقول كريس: “نقص الوزن يمكن أن يسبب حالة تسمى انقطاع الطمث تحت المهاد. وهي غدة في الدماغ تنظم عمليات الجسم، وتبطئ أو تتوقف عن إفراز الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية، وهو الهرمون الذي يبدأ الدورة الشهرية”.

قد تعاني النساء اللواتي يعانين من اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية تاخر الدورة الشهرية.

3. الضغوط

يمكن أن يؤدي الإجهاد العاطفي الناجم عن العمل أو القلق أو الاكتئاب والإجهاد البدني الناجم عن الجراحة والمرض والالتهابات البكتيرية، على سبيل المثال لا الحصر، إلى تأخر الدورة الشهرية.

4. متلازمة تكيس المبايض

تشرح جودي: “تعاني العديد من المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من دورات تبويض (دورة شهرية بدون إطلاق بويضة) أو تبويض غير منتظم يظهر على أنها دورات غائبة أو غير منتظمة”.

غالبًا ما يكون لدى المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون، “عندما تكون مستويات هرمون التستوستيرون مرتفعة، لا تعمل المبايض كما ينبغي”.

“تشمل الأعراض الأخرى زيادة شعر الوجه وزيادة الوزن في البطن والجلد الدهني وحب الشباب وخفة الشعر أو الصلع”.

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5. قلة الأكل

تحذر جودي: “النقص الكبير في السعرات الحرارية، بسبب تقييد تناول الطعام أو الإفراط في ممارسة الرياضة، يمثل أيضًا ضغطًا حقيقيًا على الجسم مما يؤدي بعد ذلك إلى استجابة الإجهاد والتأثير على الدورة الشهرية”.

6. فرط نشاط أو خمول في الغدة الدرقية

تقول جودي: “تفرز الغدة الدرقية هرمونات تدخل في الدورة الشهرية، وبالتالي فإن عدم توازن هذه الهرمونات يؤدي إلى غياب الدورة الشهرية أو عدم انتظامها”.

7. مرحلة ما قبل انقطاع الطمث

يقول كريس: “يمكن أن يكون أحد أسباب التغيير في طول الدورة والذي غالبًا ما يتم تجاهله هو دخول فترة ما حول فترة اليأس والانتقال إلى سن اليأس”.

ومع ذلك، إذا كان عمرك أقل من 40 عامًا، فربما لا يكون انقطاع الدورة الشهرية لديك هو انقطاع الطمث، لأن واحدة فقط من كل 100 امرأة تتعرض لانقطاع الطمث المبكر أو قصور المبيض الأولي.

حبوب منع الحمل

تقول راشيل إن حبوب منع الحمل التي يتم تناولها عن طريق الفم توصف غالبًا “لتنظيم” الدورة الشهرية، ومع ذلك، فإن “نزيف الانسحاب الذي يحدث عند تناول حبوب منع الحمل يختلف عن الدورة الشهرية”.

وتضيف: “هذا لأن جسمك لا يتلقى فعليًا هرمونات خارجية، لذا فبينما يتخلص من بعض بطانة الرحم، فإن الأمر يختلف عن وجود دورة شهرية حقيقية. يمكن في كثير من الأحيان في الواقع تغطية مشاكل انقطاع الطمث (فقدان الدورة الشهرية) أو انخفاض توافر الطاقة”.