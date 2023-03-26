عاجل.. “سكني” يزف نبأ سارًا بشأن إيداع الدعم للمستفيدين

تواصل – فريق التحرير

أعلن برنامج سكني، أنه سيتم على مدار اليوم الأحد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يتم إيداع الدعم في حسابه حتى الآن.

وقالت “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن “العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية”.

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عاجل.. الصندوق العقاري: إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

وأعلن الصندوق العقاري قي وقت ساق اليوم الأحد، إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس.

وقال الصندوق في حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”: “استمرارًا لتقديم الدعم السكني لأهلينا مستفيدي برنامج “سكني”، تم إيداع أكثر من 925 مليون ريال لشهر مارس 2023 تيسيرًا وتمكينًا لتملكهم المسكن الأول”.

وأوضح أن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.

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خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني

يتمكن جميع مستفيدي برنامج الدعم سكني من الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والاستعلام عن نزول الرواتب، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

-أولاً عليك الدخول لموقع وزارة الإسكان.

-قم بكتابة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

-بعد ذلك اضغط على استعلام، ومنها استعلام عن الراتب.

-ستظهر أمامك صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.

أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالك لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيد من أحد برامج الدعم الأخرى.