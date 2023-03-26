شاهد: آلاف المسلمين يؤدون صلاة التراويح في أكبر ميادين نيويورك بأمريكا

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أظهر مقطع فيديو تجمع آلاف المسلمين في ساحة نيويورك تايمز سكوير في الولايات المتحدة لتناول وجبة الإفطار وأداء صلاة التراويح.

ويوثق الفيديو أعداد كبيرة من المصلين في ساحة “نيويورك تايمز سكوير” من جنسيات مختلفة لأداء صلاة التراويح.

كما تم تخصيص أماكن للسيدات في الخلف لأداء الصلاة، ولوحظ كذلك تواجد جنسيات أفريقية وآسيوية.

في سياق آخر، ازدحمت المساجد في المملكة المغربية بالمصلين في صلاة التراويح، إذ يحرص المغاربة على الإقبال على المساجد وخاصة طوال شهر رمضان المبارك.

صلاة التراويح في مسجد معهد البعث الإسلامي

وأدى المئات بمدينة وجدة شمال شرقي المغرب، مساء الخميس، صلاة التراويح في مسجد معهد البعث الإسلامي.

وهو من بين أهم المساجد التي يقصدها المصلون بالمدينة إلى جانب مساجد معروفة بأصوات أئمتها الشجية.

ويأسر صوت القارئ مصطفى أمنشار الشجي وهو يتلو القرآن الكريم، قلوب المصلين الذين يقصدون مسجد معهد البعث الإسلامي للاستمتاع بتلاوته الخاشعة.

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أهمية صلاة التراويح

وقبل الصلاة ألقى مصطفى بن حمزة عضو المجلس الأعلى (أعلى هيئة دينية بالمملكة)، درسًا دينيًا للمصلين كما جرت العادة في مساجد المملكة المغربية.

وأكد بن حمزة على أهمية صلاة التراويح وضرورة الالتزام بأدائها طيلة أيام الشهر المعظم، على اعتبار أن رمضان هو شهر العبادة.

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مدينة المساجد

ومدينة وجدة المتاخمة للحدود الجزائرية توصف بأنها “مدينة المساجد” حيث تنتشر المساجد في كل ركن منها بل إنه لا يخلو أي حي من أحيائها سواء العتيقة منها أو الحديثة من مسجدين على الأقل.

وبلغ عدد المساجد في مدينة وجدة أكثر من 400، وفق أرقام رسمية.

وبهذا الرقم، تتصدر وجدة لائحة المدن المغربية من حيث عدد المساجد، مع أن عدد سكانها لا يتجاوزون نصف مليون نسمة.

وتشير إحصاءات وزارة الأوقاف المغربية، أن عدد المساجد في المغرب بلغ أكثر من 51 ألف مسجد.

فيما تفرد الوزارة مديرية خاصة بالمساجد للاهتمام بها ومتابعتها.

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