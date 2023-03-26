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قرارات هامة للجوازات والأحوال المدنية لخدمة ملايين المواطنيين

قرارات هامة للجوازات والأحوال المدنية لخدمة ملايين المواطنيين

قرارات هامة للجوازات والأحوال المدنية لخدمة ملايين المواطنيين
٠٢:٥٨:٣٩ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 13700 قرارٍ إداري خلال شهر شعبان 1444 هـ.

وأوضحت ان القرارت كانت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

الجوازات تحذر جميع المواطنين والمقيمين

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وبثينت أن ذلك يشمل مخالفة أمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم “999”.

إصدار أكثر من مليوني بطاقة هوية وطنية

في الوقت نفسه، أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية “2,258,303” بطاقات هوية وطنية خلال العام الماضي.

إصدار “867,784” سجل أسرة

وأظهرت الإحصائية أنه تم إصدار “867,784” سجل أسرة، فيما بلغ إجمالي شرائح البيانات التي تمت طباعتها في مكاتب الأحوال المدنية “672,761” شريحة بيانات.

وأجرت الأحوال المدنية خلال العام الماضي “635,331” عملية تعديل مهنة للمستفيدين، بينما أرشفت “442,004” وثائق إلكترونيًا، ورممت “67,859” وثيقة.

استمرار الخدمات عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”

وتمكنت الأحوال المدنية من خلال خدماتها الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” من إصدار “750,511” وثيقة وإيصالها إلى العنوان الوطني للمستفيد عبر البريد.

فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة تعديل المؤهل الدراسي “1,435,226” مستفيداً.

وتضمنت الإحصائية إجمالي المستفيدين من خدمة بياناتي “445,037” مستفيداً تم تمكينهم من تفويض الجهات الخدمية، من الاطلاع على بياناتهم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية

وبلغت العمليات الإلكترونية التي أجراها المستفيدون عبر خدمة “التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية” “1,078,666” عملية.

وقدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها في مختلف المناطق لعدد “40,384” مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من مركز الاتصال للعناية بالعملاء “263,591” مستفيدًا.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمن الحدود أنظمة العمل الأحوال المدنية الجوازات بطاقة الهوية الوطنية منصة أبشر

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