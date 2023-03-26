بدء إرسال نتائج اختبارات الرخصة المهنية “التخصصي” للمعلمين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدونة “الميدان التعليمي، عن بدء إرسال نتائج اختبارات الرخصة المهنية “القسم التخصصي” للمعلمين والمعلمات.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت أن اليوم سيتم إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

مواعيد تهمك عن نتائج اختبار الرخصة

وكشف حساب العناية بالمستفيدين أن نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي من المقرر أن يكون اليوم الأحد 26 مارس 2023م.

وأكد أن نتائج اختبار الرخصة المهنية “التخصصي، سيتم إرسالها عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد، وستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م”.

إرسال النتائج عبر الرسائل النصية

وأضاف أنه سيتم إرسال النتائج عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد.

وأشار إلى أن نتائج اختبار الرخصة المهنية، ستتاح على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم الاثنين 27 مارس 2023م.

عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بخصوص عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية.

وقال الحساب عبر “تويتر”، إنه يمكن تكرار دخول الاختبار خمس مرات، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاثة أعوام من أول اختبار.

إعلان نتيجة الاختبارات

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة عن موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية، قائلة إنه من المقرر إعلانها بعد تأدية الاختبار خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

وأوضحت الهيئة عبر الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة على “تويتر”، أن نتائج الاختبارات الورقية تُعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

نتائج الاختبارات الورقية

وبينت أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة.

اقرأ أيضًا:

إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي.. غدًا الأحد

موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية وطريقة الحصول على النتيجة

هاشتاق “الرخصة المهنية” يتصدر الترند.. ومغردون: “تعبي ما راح على الفاضي”