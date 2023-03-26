5 أسباب لزيادة الوزن السريعة في رمضان
تواصل – فريق التحرير:
يخشى كثير من الناس زيادة أوزانهم خلال شهر رمضان، بسبب احتواء المائدة الرمضانية على كل ما لذ وطاب.
وحدد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خمسة أسباب لزيادة الوزن السريعة في رمضان كالتالي:
1.الاكثار من السكريات والدهون في الإفطار.
2.عدم الرياضة.
3.قلة شرب السوائل.
4.السحور على كبسة رز ولحم ضأن مع الحَلى.
5.النوم أقل من 6 ساعات.
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طرق الحفاظ على الوزن خلال شهر الصيام
ويوصي الخبراء للحفاظ على الوزن خلال شهر الصيام بالآتي:
-عدم الإسراف في تناول الطعام. تناول إفطار خفيف وكميات طعام معتدلة.
-عدم التهام الطعام والتأني في مضغه حتى لا يصاب الصائم بعسر الهضم.
-التركيز على تناول الشوربة والسلطات، فهي قليلة الوحدات الحرارية وتشعرك بالشبع.
-شرب على الأقل 8 أكواب من الماء يوميًا
-تناول الفاكهة الطازجة وعصائرها الطبيعية من دون إضافة السكر، بدل العصائر الجاهزة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر.
-اختيار منتجات الحليب قليلة الدسم واللحوم قليلة الدهن.
-تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، المقالي والحلويات.
-استبدال الحلويات الرمضانية بسلطة الفاكهة من وقت إلى آخر.
-ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة الى ساعة يوميًا بعد حوالي ساعتين من تناول الإفطار وذلك لحرق السعرات الحرارية الإضافية.