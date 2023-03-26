5 أسباب لزيادة الوزن السريعة في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

يخشى كثير من الناس زيادة أوزانهم خلال شهر رمضان، بسبب احتواء المائدة الرمضانية على كل ما لذ وطاب.

وحدد الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خمسة أسباب لزيادة الوزن السريعة في رمضان كالتالي:

1.الاكثار من السكريات والدهون في الإفطار.

2.عدم الرياضة.

3.قلة شرب السوائل.

4.السحور على كبسة رز ولحم ضأن مع الحَلى.

5.النوم أقل من 6 ساعات.

اقرأ أيضًا:

بديل جيد للخبز لخفض الوزن واعتدال مستوى السكر

طرق الحفاظ على الوزن خلال شهر الصيام

ويوصي الخبراء للحفاظ على الوزن خلال شهر الصيام بالآتي:

-عدم الإسراف في تناول الطعام. تناول إفطار خفيف وكميات طعام معتدلة.

-عدم التهام الطعام والتأني في ‏مضغه حتى لا يصاب الصائم بعسر الهضم.

-التركيز على تناول الشوربة والسلطات، فهي قليلة الوحدات الحرارية وتشعرك بالشبع.

-شرب على الأقل 8 أكواب من الماء يوميًا

-تناول الفاكهة الطازجة وعصائرها الطبيعية من دون إضافة السكر، بدل العصائر الجاهزة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

-اختيار منتجات الحليب قليلة الدسم واللحوم قليلة الدهن.

-تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، المقالي والحلويات.

-استبدال الحلويات الرمضانية بسلطة الفاكهة من وقت إلى آخر.

-ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة الى ساعة يوميًا بعد حوالي ساعتين من تناول الإفطار وذلك لحرق السعرات الحرارية الإضافية.