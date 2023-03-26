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استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
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استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
٠٢:١٣:١٩ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في أسواق المملكة استقرارا ملحوظا.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.06 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.14 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الأحد نحو 209.18 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.30 ، وعيار 14 بـ 139.45 ، وعيار 12 سجل 119.53 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7435 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1673 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239,059 .

تجاوز 2000 دولار للأوقية

وكان الذهب سجل يوم الإثنين الماضي أعلى مستوى في عام متجاوزا 2000 دولار للأوقية مع تزايد الطلب عليه بوصفه ملاذًا آمنًا إثر اضطرابات القطاع المصرفي إلا أنه تخلى عن بعض مكاسبه بعد صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.8 في المئة إلى 22.85 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1 في المئة إلى 988.23 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1464.01 دولار.

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