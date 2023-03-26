تواصل – واس:

هيّأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 120 مصلى بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وتم تجهيز المصليات بمنظومة من الخدمات الميدانية والخطط المنهجية والمعدات الآلية والكوادر البشرية من مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة المعتمرين والمصلين.

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أبواب للدخول والخروج

وخصصت الرئاسة، عددًا من الأبواب للدخول والخروج، وهي:

-الباب الرئيس باب الملك عبد الله رقم (100)

-الأبواب رقم (104، 106، 112،173، 175، 176) من الجهة الشمالية

-والأبواب رقم (114، 116، 119، 121، 123) من الجهة الغربية

-الأبواب رقم (162، 165، 169) من الجهة الشرقية، لخدمة كافة المحاور المؤدية للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

وأوضح الوكيل المساعد للتوسعة الشمالية للشؤون الإدارية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي، أن الأبواب المخصصة تسهل وصول المصلين وتوجههم للمصليات في الدور الأرضي والأول، والأول ميزانين والثاني، والثاني ميزانين، ودور السطح الذي يستخدم لأول مرة والتي يمثل نسبة (100%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمبنى، والتي تستوعب (300 ) ألف مصلٍ.

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الساحات الشمالية

وأشار إلى أنه في حالة امتلاء المصليات الداخلية بالكامل يتم الاستفادة من الساحات الشمالية وأجزاء من مباني الخدمات والتي تتسع طاقتها الاستيعابية (320) ألف مصلٍ.

كما يتم أيضًا الاستفادة من الساحات الغربية المحاذية للمبنى.

وقال المسعودي إنه مع توافد المصلين بشكل كبير في شهر رمضان المبارك حرصت الوكالة على جودة الخدمات منذ وصول القاصدين للساحات حتى دخولهم من الأبواب الرئيسة أو الفرعية للمبنى.

وأوضح أن ذلك جاء بالتنسيق مع الوكالات المختصة بالرئاسة والجهات ذات العلاقة بالتوسعة لتشغيل السلالم الكهربائية في جميع المساحات المتاحة بعدد (362) سلمًا كهربائيًا، والاستفادة من (26) مصعدًا كهربائيًا.

كما تشغيل المشربيات بعدد (675) مشربية، وتجهيز(4800) دورة مياه، منها (72) دورة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجرى التأكد من جودة منظومة التكييف والإضاءة وسلامة الصوت، وفق قوله.

بالإضافة لتزويد جميع المصليات بالسجاد بعدد (22) ألف سجادة، وتأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يفوق (12) ألف حافظة في أوقات الذروة.