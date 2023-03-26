صندوق التنمية العقارية: 46.2 مليار ريال إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين منذ 2017

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أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مارس 2023.

من جهته، قال منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن إجمالي الدعم لشهر مارس جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى مارس 2023، تجاوز 46.2 مليار ريال.

وأضاف أن الصندوق أطلق المرحلة الثانية من حوكمة المنتجات التمويلية.

كما وفر خدمة إلكترونية تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي تحديث مراحل بناء منازلهم.

البناء الذاتي

وشدد على أهمية التزام مستفيدي “البناء الذاتي” مباشرة مراحل بناء سكنهم ومتابعة مراحل إكماله وجاهزيته للسكن وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة.

وقال إن ذلك يضمن دعم الصندوق لمستفيدي المنتج وتسهيل رحلة تملكهم خلال المدة الزمنية، التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.

في سياق متصل، أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

مدير تنفيذي بقسم التعامل مع مخاطر التشغيل.

المؤهلات والخبرات

درجة بكالوريوس في ادارة المخاطر أو إدارة الأعمال او مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 6 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

طريقة التقديم

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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