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قدم الآن.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية
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قدم الآن.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية

قدم الآن.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية

قدم الآن.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية
٠١:٣٧:٢٤ م، الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وفيما يلي التفاصيل:

المسمى الوظيفي

متخصص في استمرارية الأعمال.

المؤهلات والخبرات

-درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين و المالية والإدارة والتنظيم او مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

-الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

المهام والمسؤوليات

دراسة وتحليل وتحديد العوامل المؤثرة في تقديم الخدمات في الصندوق وتنفيذ عملياتها الأساسية واستمرار أعمالها واستخلاص النتائج.

– الإشراف على تنفيذ خطط وإجراءات الطوارئ وتحسينها، وتقديم الدعم لوحدات الأعمال والإجابة على الأسئلة.

– التنسيق مع أصحاب المصلحة، وإسناد المسؤوليات في وحدات الأعمال، والتواصل مع السلطات.

– تخطيط اختبارات خطط الطوارئ، وتنفيذها واستخلاص النتائج منها، وتقييم أداء استمرارية الأعمال بعد حدوث عراقيل وانقطاعات حقيقية في العمل، والتحقيق في حالات العجز وإعداد التقارير، وتحديث الإجراءات والخطط.

-نشر الخطط والإجراءات في الصندوق، وتدريب الموظفين المسؤولين عن استمرارية الأعمال ودعمهم، ومراقبة أدائهم.

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عن الصندوق

صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال. مقره العاصمة الرياض.

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طريقة التقديم

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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