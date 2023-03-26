هاشتاق “تعليق الدراسة” يتصدر الترند.. ومغردون: “انصدمنا بالشمس تصكّ الرأس”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “تعليق الدراسة”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الأحد، في ظل ما تتعرض له مناطق عدة لحالة طقس غير مستقرة.

وقالت مغردة: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزاك بالخير علي تعليق الدراسة اليوم والله والله أمس برد جدًا جدًا وهواء شديد شكرًا لك الله يجعله في ميزان حسناتك يارب”.

انتظام التعليم “أون لاين”

في الوقت نفسه نشرت العديد من المدارس تغريدات على صفحتها الشخصية بـ “تويتر”، مؤكدة انتظام العملية التعليمية (عن بُعد) عبر منصة مدرستي.

في سياق آخر، قالت مغردة: “من أمس وأنا أشوف تعليق الدراسة.. توقعت أصحى على غيوم وأمطار وانصدمت بالشمس اللي تصكّ بالرأس”.

في سياق متصل، أعلنت العديد من إدارات التعليم والجامعات، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة المكرمة والجموم وبحرة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة اليوم الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بفرص هطول الأمطار.

فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، على أن تكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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